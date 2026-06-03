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Cuối ngày 3-6, bạc SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý về sát mốc 2,9 triệu đồng/lượng

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng, bạc thế giới đồng loạt đi xuống kéo giá bạc miếng các thương hiệu trong nước lùi sâu

Cuối ngày 3-6, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.457 USD/ounce, giảm tiếp 20 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong một phiên, giá vàng mất khoảng 70 USD/ounce.

Không chỉ vàng, đà giảm trên thị trường kim loại quý cũng lan sang bạc. Giá bạc cuối ngày đang được giao dịch ở mức 74,6 USD/ounce, giảm 0,88% so với phiên trước. Với diễn biến hiện tại, giá bạc lùi về vùng tích lũy trong khoảng 2 tuần qua.

Diễn biến đi xuống của giá vàng, bạc thế giới khiến giá trong nước cũng khó giữ mốc cao. Hiện giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 154 triệu đồng/lượng mua vào và 157 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng nhưng đang thấp nhất trong nhiều tuần qua.

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Giá vàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần qua

Với giá bạc, các thương hiệu bạc như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý niêm yết giá bạc miếng các loại quanh 2,81 triệu đồng/lượng mua vào, 2,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 60.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh lùi sâu về mức 75 triệu đồng/kg mua vào, 77,4 triệu đồng/kg bán ra, giảm 1,5 triệu đồng mỗi kg so với cuối ngày hôm qua.

Theo giới phân tích, đồng USD duy trì sức mạnh và giá dầu thô Brent phục hồi trở lại đã khiến vàng, bạc cùng đi xuống. Phải đến khi căng thẳng xung đột ở Trung Đông được giải quyết bằng những thỏa thuận đàm phán tích cực, giá vàng, bạc mới có thể tăng trở lại.

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Giá bạc cũng đi xuống cùng nhịp với vàng

Dự báo mới nhất về giá bạc, một số chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng do cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Iran thúc đẩy sự quan tâm trở lại đối với các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm cả năng lượng mặt trời. Điều này có thể hỗ trợ phần nào cho giá bạc trong năm nay.

Tuy nhiên, sự thay đổi động lực tại một thị trường năng lượng mặt trời quan trọng là Trung Quốc có thể hạn chế tích cực đối với kim loại quý này.

Các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets cho biết giá cả tăng cao đã tác động đến thị trường, ngay cả khi các quốc gia tiếp tục đa dạng hóa nhu cầu năng lượng của mình. Công nghệ sạch tiếp tục là chủ đề nóng hổi sau cuộc chiến với Iran, với doanh số bán xe điện và lượng khách đến đại lý tăng mạnh trong tháng qua. Tuy nhiên, công suất bổ sung năng lượng mặt trời của Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại thấp hơn mức năm 2024. Diễn biến này có thể khiến giá bạc khó tăng như kỳ vọng.


Theo Thái Phương

Người lao động

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