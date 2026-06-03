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Khởi tố nhóm đối tượng lập hơn 100 tài khoản doanh nghiệp "ma" bán sang Campuchia

| | Tài chính - ngân hàng

Sau khi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, các đối tượng đã bán lại cho nhóm tội phạm tại Campuchia.

Ngày 3-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố nhóm đối tượng lập tài khoản doanh nghiệp ma bán sang Campuchia năm 2026 - Ảnh 1.

5 đối tượng bị khởi tố

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook quảng cáo mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn và giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.

Qua xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội với tính chất phức tạp, liên tỉnh và có dấu hiệu liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật tại Campuchia.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22 tuổi do H.V.T., trú tại tỉnh Bắc Ninh cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, đối tượng H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam và tiếp tục liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tìm người đứng tên thành lập các "công ty ma", sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc...

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lợi dụng việc một bộ phận thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi, đua đòi trên mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, các đối tượng đặt làm hồ sơ thành lập các "công ty ma" và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, nhóm đối tượng thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản thư điện tử (email) để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng.

Với thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T. đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Theo Tr.Đức

Người lao động

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