Hợp lực công nghệ - tài chính: One Mount cùng Techcombank phát triển T-Shop

Từ bài toán thực tiễn đến giải pháp "all-in-one" cho hộ kinh doanh

Ngày 30/5, Techcombank và One Mount Group tổ chức Hội thảo & Trải nghiệm T-Shop với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia từ các đơn vị cùng đông đảo đại diện hộ kinh doanh. Tại sự kiện, các diễn giả đã chia sẻ những thách thức mà hộ kinh doanh đang đối mặt trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và các yêu cầu về thuế, hóa đơn điện tử, minh bạch tài chính ngày càng được siết chặt. Bên cạnh đó, sự kiện cũng giới thiệu các tính năng vượt trội của T-Shop giúp hộ kinh doanh quản lý bán hàng toàn diện.

Hội thảo & Trải nghiệm ứng dụng bán hàng T-Shop vừa được diễn ra vào 30/5.

Theo các chuyên gia, phần lớn hộ kinh doanh hiện nay vẫn phải quản lý hoạt động bán hàng thông qua nhiều công cụ riêng lẻ. Việc theo dõi đơn hàng, tồn kho, doanh thu hay dòng tiền thường được thực hiện thủ công, dẫn đến mất nhiều thời gian đối soát và khó kiểm soát hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng cao về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và minh bạch tài chính cũng tạo thêm áp lực đối với nhiều hộ kinh doanh trong quá trình vận hành.

Trong khi đó, nhu cầu thực tế của các hộ kinh doanh lại khá rõ ràng: một nền tảng đơn giản, dễ sử dụng, có thể giúp quản lý bán hàng, thanh toán, đối soát giao dịch, hóa đơn và thuế trên cùng một hệ thống; đồng thời hỗ trợ minh bạch dữ liệu tài chính để phục vụ hoạt động quản trị và tiếp cận các giải pháp tài chính trong tương lai.

Xuất phát từ những bài toán đó, Techcombank và One Mount đã cùng phát triển T-Shop với định hướng trở thành nền tảng quản lý bán hàng và tài chính "all-in-one" dành cho hộ kinh doanh. Thay vì phải sử dụng nhiều phần mềm và công cụ khác nhau, người dùng có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ bán hàng, thanh toán, xuất hóa đơn, quản lý doanh thu đến triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng trên một ứng dụng duy nhất.

Được xây dựng trên sức mạnh hệ sinh thái tài chính và khách hàng của Techcombank, T-Shop hướng tới giải quyết đồng thời 5 nhu cầu cốt lõi của hộ kinh doanh gồm: Bán hàng - Tuân thủ thuế - Thanh toán - Tài chính - Gắn kết khách hàng. Đây cũng là những yếu tố được xem là nền tảng để hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

One Mount đồng hành kiến tạo nền tảng công nghệ lõi cho T-Shop

Sự ra đời của T-Shop là kết quả của quá trình hợp lực giữa Techcombank và One Mount để xây dựng một giải pháp toàn diện, giúp hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ quản lý bán hàng hiện đại một cách đơn giản và hiệu quả hơn.

Trong dự án này, One Mount đồng hành với vai trò đối tác công nghệ chiến lược, mang đến năng lực phát triển nền tảng số quy mô lớn cùng kinh nghiệm triển khai các sản phẩm phục vụ hàng triệu người đã được chứng minh. Trên nền tảng đó, One Mount tham gia xây dựng nền tảng công nghệ lõi cho T-Shop, từ kiến trúc sản phẩm, trải nghiệm người dùng đến khả năng kết nối dữ liệu và tích hợp các dịch vụ trong hệ sinh thái. Mục tiêu là tạo ra một giải pháp thống nhất, kết nối các hoạt động bán hàng, thanh toán, quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử và dòng tiền được vận hành liền mạch trên cùng một nền tảng.

T-Shop được phát triển bởi Techcombank kết hợp cùng One Mount.

Thông qua phần mềm bán hàng T-Shop, chủ hộ có thể quản lý đơn hàng ngay trên điện thoại, tại quầy hay trong quá trình giao hàng. Đối với các hộ kinh doanh theo chuỗi, hệ thống giúp đồng bộ dữ liệu giữa các điểm bán, đảm bảo tính minh bạch và nhất quán.

Hệ thống hỗ trợ hộ kinh doanh xây dựng danh mục sản phẩm, thực đơn, theo dõi hàng tồn kho, kiểm soát hàng hóa thiếu - thừa… dễ dàng và minh bạch. Tất cả dữ liệu được ghi nhận theo thời gian thực, giúp chủ hộ nắm bắt tình hình kinh doanh chính xác.

Ngoài ra, ứng dụng còn được kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng tại Techcombank, tạo thành hệ sinh thái khép kín. Nhờ đó, các giao dịch thanh toán từ nhiều nguồn như chuyển khoản, thanh toán thẻ, mã QR hay tiền mặt đều được tổng hợp tự động, hạn chế sai sót.

Tầm nhìn xây dựng hạ tầng số đa ngành, kết nối xuyên suốt hệ sinh thái

Đối với One Mount, việc đồng hành cùng Techcombank trong phát triển T-Shop là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm ứng dụng sâu công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để kết nối các chuỗi giá trị của nền kinh tế, từ tài chính, bán lẻ, bất động sản đến chăm sóc sức khỏe và phong cách sống. Thông qua việc phát triển các nền tảng số quy mô lớn, One Mount hướng tới tạo ra những hạ tầng công nghệ có khả năng kết nối doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trên cùng một hệ sinh thái.

T-Shop - giải pháp đưa hộ kinh doanh bước vào kỷ nguyên vận hành số chỉ với một chiếc điện thoại.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, One Mount tiếp tục mở rộng các giải pháp dành cho merchants, từ quản lý chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh đến các công cụ hỗ trợ tăng trưởng và tối ưu hiệu quả hoạt động. Các nền tảng này được kết nối với hệ sinh thái B2C nhằm hình thành những chuỗi giá trị liên thông, nơi dữ liệu, dịch vụ và trải nghiệm được đồng bộ xuyên suốt, mang lại nhiều giá trị hơn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thông qua T-Shop, One Mount tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo (Innovation Hub), tận dụng công nghệ, dữ liệu và AI được chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực phục vụ nhu cầu của thị trường. Xa hơn một sản phẩm quản lý bán hàng, T-Shop sẽ góp phần thúc đẩy quá trình số hóa của khu vực hộ kinh doanh - một trong những lực lượng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần mở rộng nền kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển mới.