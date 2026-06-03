OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

Việc nâng vốn điều lệ là cần thiết giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng – những động lực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Dấu mốc tăng vốn lần này càng có ý nghĩa khi diễn ra gần thời điểm OCB kỷ niệm 30 năm thành lập. Từ một ngân hàng với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 70 tỷ đồng vào năm 1996, OCB đã từng bước phát triển thành một định chế tài chính có quy mô vốn trên 30.000 tỷ đồng, phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Mức vốn điều lệ mới không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về quy mô mà còn cho thấy năng lực tích lũy nội lực, hiệu quả hoạt động và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông trong suốt ba thập kỷ qua. Đây đồng thời là nền tảng quan trọng để OCB tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam, sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Mới đây, OCB cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026, OCB kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng; đồng thời từng bước định hình hình ảnh một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới, thích ứng nhanh với xu thế thị trường. Song song với tốc độ đổi mới, OCB cũng tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn, bền vững và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025. Tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 10% so với số thực hiện cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng.