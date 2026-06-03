Bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất ngày 3/6

LPBank giảm lãi suất nhưng vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, LPBank đã giảm lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến 25 tháng với mức giảm từ 0,05-0,2 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 6,9%/năm, qua đó chính thức không còn duy trì mức lãi suất 7%/năm đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Tương tự, lãi suất các kỳ hạn từ 13-18 tháng đồng loạt được điều chỉnh giảm xuống còn 6,95%/năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 24-25 tháng giảm mạnh nhất, tới 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 7%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất LPBank áp dụng đối với tiền gửi trực tuyến.

Ngoài các kỳ hạn nói trên, LPBank giữ nguyên lãi suất 4,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng, 4,65%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng và 6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 36-60 tháng.

Dù đã điều chỉnh giảm, LPBank vẫn nằm trong nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay.

Nhóm Big4 duy trì mặt bằng lãi suất ổn định

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 3/6 cho thấy Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì cùng một mặt bằng lãi suất.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất 6,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng được áp dụng mức 6,8%/năm.

So với mặt bằng chung của thị trường, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn thuộc nhóm có lãi suất thấp hơn nhưng sở hữu lợi thế về quy mô, thương hiệu và mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân: VIB, Techcombank duy trì mức cao

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh, VIB hiện là một trong những ngân hàng có lãi suất cao nhất khi niêm yết tới 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Techcombank áp dụng mức lãi suất 6,55%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,75%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

MB niêm yết lãi suất 5,8%/năm tại các kỳ hạn 6-9 tháng và 6,35%/năm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Sacombank áp dụng mức lãi suất 6,4%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời duy trì mức 6,6%/năm ở các kỳ hạn dài hơn. SHB có mức lãi suất cao nhất 6,6%/năm, trong khi HDBank niêm yết tối đa 5,6%/năm.

Nhóm ngân hàng vừa và nhỏ tiếp tục dẫn đầu về lãi suất

Mặt bằng lãi suất cao nhất trên thị trường hiện vẫn thuộc về nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ.

MBV đang dẫn đầu khi niêm yết mức lãi suất 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

PGBank cũng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời niêm yết 7%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Bac A Bank hiện trả lãi 6,85%/năm tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. BVBank niêm yết từ 6,7-6,9%/năm cho các khoản tiền gửi trung và dài hạn.

OCB duy trì mức lãi suất 6,6%/năm tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, đồng thời áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank niêm yết từ 6,4-6,9%/năm, trong khi NCB áp dụng mức 6,3-6,7%/năm tùy kỳ hạn.

Ngoài ra, MSB đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm; BaoViet Bank và Saigonbank cùng niêm yết tối đa 6,7%/năm.

Lãi suất từ 6,8-7%/năm vẫn phổ biến trên thị trường

Khảo sát cho thấy mức lãi suất từ 6,8%/năm trở lên hiện xuất hiện tại khá nhiều ngân hàng như LPBank, MBV, PGBank, Bac A Bank, BVBank, OCB, Nam A Bank, VIB và nhóm Big4 ở các kỳ hạn dài.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp ở các kỳ hạn ngắn. GPBank niêm yết 3,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3,7%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát với 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng.