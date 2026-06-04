Chi tiêu quốc tế nhiều, dùng thẻ ngân hàng nào có lợi?

Theo số liệu từ VIB, năm 2025, doanh số chi tiêu xuyên biên giới qua thẻ VIB tăng 50,2% so với cùng kỳ. VIB cũng được một tổ chức thẻ quốc tế ghi nhận là ngân hàng "Dẫn đầu về chi tiêu xuyên biên giới" và "Dẫn đầu về chi tiêu du lịch xuyên biên giới".

Chi tiêu quốc tế không chỉ là câu chuyện tỷ giá

Với những người thường xuyên chi tiêu ở nước ngoài hay trên các nền tảng xuyên biên giới, có một khoản nhỏ trong sao kê thẻ hàng tháng thường bị bỏ qua, đó là phí giao dịch ngoại tệ. Khoản phí đó không lớn theo từng giao dịch. Nhưng cộng lại cả năm, với người chi tiêu thường xuyên, con số có thể lên tới vài triệu đến cả chục triệu đồng.

Theo mặt bằng chung của thị trường, mức phí cho một giao dịch quốc tế thường dao động từ 2 - 4% giá trị thanh toán, bao gồm phí xử lý từ các tổ chức thẻ quốc tế và phí chuyển đổi ngoại tệ do ngân hàng phát hành áp dụng.

Ngoài ra, nhiều chủ thẻ còn phát sinh thêm chi phí từ cơ chế Dynamic Currency Conversion (DCC) – chuyển đổi nội tệ động, là dịch vụ cho phép chủ thẻ quốc tế lựa chọn thanh toán bằng đồng tiền của quốc gia mình (nội tệ) thay vì đồng tiền của quốc gia nơi diễn ra giao dịch khi mua sắm hoặc rút tiền ở nước ngoài.

Một tình huống quen thuộc khi thanh toán ở nước ngoài là máy POS hỏi khách muốn trả bằng đồng nội tệ hay Việt Nam Đồng (VND). Nhiều người chọn VND cho tiện theo dõi - nhưng tỷ giá DCC có thể sẽ cao hơn tỷ giá chuẩn của tổ chức thẻ. Các chuyên gia tài chính vì vậy khuyến nghị luôn ưu tiên thanh toán bằng đồng nội tệ của quốc gia sở tại.

Phí giao dịch ngoại tệ 0%, tối ưu chi tiêu trên cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán

Nắm bắt nhu cầu chi tiêu xuyên biên giới ngày càng lớn, VIB đã đẩy mạnh các dòng thẻ chuyên biệt cho nhóm khách hàng thường xuyên du lịch và mua sắm quốc tế.

Tiêu biểu là thẻ tín dụng VIB Travel Élite - dòng thẻ thiết kế riêng cho người hay di chuyển. Thẻ áp dụng chính sách miễn 100% phí giao dịch ngoại tệ trong 3 kỳ sao kê đầu tiên kể từ ngày phát hành. Sau thời gian ưu đãi, mức phí cố định chỉ còn 1% - thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường. Song song với tối ưu chi phí, thẻ còn tích hợp cơ chế tích lũy dặm thưởng vượt trội: 3 dặm cho mỗi 25.000 đồng chi tiêu tại POS nước ngoài, hoặc 1 dặm cho mỗi 20.000 đồng chi tiêu quốc tế.

Với nhóm khách hàng ưu tiên sự linh hoạt trong thanh toán hàng ngày, thẻ thanh toán VIB Signature là lựa chọn đáng cân nhắc với phí chi tiêu ngoại tệ chỉ 1,1%, mức phí rất cạnh tranh so với các dòng thẻ thanh toán khác trên thị trường.

Đặc biệt, với 2 dòng thẻ này, chủ thẻ còn được tặng 04 lượt sử dụng phòng chờ/năm không yêu cầu điều kiện chi tiêu và tặng thêm không giới hạn theo doanh số chi tiêu, với đặc quyền sử dụng hơn 1.300 phòng chờ tại các sân bay trên toàn thế giới.

Để thuận tiện cho khách hàng chi tiêu khi đi du lịch, VIB hiện đã tích hợp với nhiều nền tảng như Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay giúp chủ thẻ thanh toán thuận tiện chỉ với điện thoại di động mà không cần mang theo thẻ vật lý. Đặc biệt, VIB đã tích hợp thẻ vào Alipay và Wechat - hai ứng dụng phổ biến nhất Trung Quốc - cho phép thanh toán từ nhà hàng đến các khu chợ bình dân. Chỉ cần tải ứng dụng và tích hợp thẻ VIB Visa/ Mastercard theo hướng dẫn, là chủ thẻ có thể chi tiêu khi du lịch tại Trung Quốc, đồng thời vẫn hưởng các chương trình ưu đãi thẻ từ VIB.

Bài toán tối ưu chi tiêu quốc tế không chỉ nằm ở mức phí

Bên cạnh chiến lược giảm phí, thị trường cũng chứng kiến một xu hướng ngược chiều nhưng không kém phần thú vị: phí chi tiêu ngoại tệ cao hơn, nhưng hoàn tiền đủ mạnh để đảo ngược bài toán chi phí.

Điển hình là VIB Cash Back - dòng thẻ phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên chi tiêu trên các nền tảng quốc tế như chạy quảng cáo TikTok, Facebook, Google Ads; mua bản quyền phần mềm, nội dung số trên Apple hay Google; hay thanh toán các dịch vụ giải trí xuyên biên giới.

Với các giao dịch này, phí quản lý giao dịch ngoại tệ của thẻ là 3% (tối thiểu 10.000 đồng). Nhưng đây cũng chính là một trong các nhóm danh mục được VIB Cash Back ưu tiên hoàn tiền cao nhất. Với tổng chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê đạt 50–100 triệu đồng, tỷ lệ hoàn đạt 8%; vượt 100 triệu đồng, tỷ lệ lên tới 10% - tối đa 2 triệu điểm thưởng/tháng, quy đổi linh hoạt thành tiền mặt hoặc phí thường niên qua MyVIB trong chưa đầy 30 giây.

Với nhóm người dùng ưu tiên tối đa hóa giá trị hoàn tiền, VIB Max Card là lựa chọn mới với tỷ lệ hoàn tiền đến 10%, tối đa 18 triệu đồng/năm. Không chỉ phù hợp với chi tiêu trong nước, Max Card còn được thiết kế để phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng hiện đại - từ mua sắm online, ăn uống đến các giao dịch quốc tế - với cơ chế hoàn tiền linh hoạt theo hạng thẻ từ Starter đến Elite. Với người chi tiêu quốc tế thường xuyên, khoản hoàn tiền tích lũy hoàn toàn có thể bù đắp phần phí giao dịch ngoại tệ phát sinh.

Hoàn 100% phí giao dịch quốc tế cho chủ thẻ VIB

Song song với tối ưu biểu phí dài hạn, VIB đang triển khai chương trình "Giao dịch quốc tế 0% phí với thẻ VIB" đến hết ngày 30/06/2026 - hoàn 100% phí giao dịch quốc tế cho khách hàng đủ điều kiện tham gia, với mức hoàn tối đa lên đến 3 triệu đồng/tháng/khách hàng. Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch tiêu dùng cá nhân hợp lệ, không bao gồm rút tiền mặt, phí/lãi hay giao dịch hoàn hủy.

Trong bối cảnh người Việt ngày càng chi tiêu nhiều hơn ở nước ngoài, phí giao dịch ngoại tệ đang trở thành một trong những tiêu chí được chủ thẻ quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Và cuộc cạnh tranh thực sự trên thị trường thẻ có thể không còn nằm ở chiếc thẻ nhiều ưu đãi nhất - mà là chiếc thẻ giúp người dùng nhận lại nhiều nhất sau mỗi giao dịch. Tham khảo thông tin các chương trình ưu đãi phí giao dịch quốc tế của VIB tại đây.

(*) Phí giao dịch quốc tế bao gồm Phí quản lý giao dịch ngoại tệ và/hoặc Phí quản lý giao dịch đồng Việt Nam tại đơn vị chấp nhận thẻ nước ngoài.



