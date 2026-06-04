Khởi tố 5 đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang cá cược "GO88", "Hit-Club"

Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" trên không gian mạng, theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra triệu tập, làm việc với Trần Minh Hưng

Trước đó, ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của nhân dân phản ánh việc Trần Minh Hưng (SN 1990), trú tại xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên), có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua mạng Internet.

Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Trần Minh Hưng đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận việc tham gia đánh bạc đồng thời giao nộp 1 điện thoại di động Redmi Hưng sử dụng đánh bạc trực tuyến. Kết quả điều tra đã xác định Hưng đã sử dụng mạng Internet truy cập vào đường link trang web đánh bạc trực tuyến tên: "GO88", đăng ký tài khoản và liên kết với tài khoản ngân hàng của Hưng để nạp tiền tham gia đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định trong ngày 13-4, số tiền Hưng sử dụng đánh bạc khoảng 20 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, làm việc với 4 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 2001, trú tại xã Mê Linh, TP Hà Nội); Ngô Đức Dương (SN 1983, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng); Vũ Ngọc Hải (SN 2001, trú tại xã Định Hoà, tỉnh Thanh Hoá) và Đào Ngọc Toàn (SN 1993 , trú tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Từ trái sang phải: Toàn, Thắng, Dương, Hải tại Cơ quan điều tra

Kết quả điều tra xác định các đối tượng trên đã sử dụng điện thoại di động kết nối Internet truy cập vào trang web, ứng dụng tên "GO88", "Hit-Club" đăng ký tài khoản, liên kết tài khoản ngân hàng để nạp tiền tham gia đánh bạc trực tuyến. Cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc thấp nhất là 5.000.000 đồng, cao nhất là 290.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng, Ngô Đức Dương, Vũ Ngọc Hải và Đào Ngọc Toàn để điều tra về hành vi "Đánh bạc", quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.