Sau VPBank và Techcombank, những ngân hàng nào chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt?

Năm 2026 tiếp tục ghi nhận làn sóng nhiều ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt. Sau VPBank và Techcombank, thị trường đang chờ đợi kế hoạch triển khai từ một số nhà băng khác đã được cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận.

Mới đây, ACB thông báo ngày 16/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngân hàng dự kiến thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 23/6/2026 với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 700 đồng.

Với gần 5,14 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACB dự kiến chi khoảng 3.596 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ phát hành gần 668 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 lên 20%.

Sau ACB, hiện vẫn còn 2 nhà băng lớn là MB và SHB đã được cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt nhưng chưa thông báo thời gian thực hiện cụ thể.

Trong đó, MB là ngân hàng có quy mô chi trả lớn nhất trong nhóm còn lại. Theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng dự kiến dành khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng. Bên cạnh đó, MB còn dự kiến chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

SHB cũng lên kế hoạch chia cổ tức tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Với phương án này, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.206 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông.

Trước đó, Techcombank đã công bố ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt là 20/5/2026. Ngân hàng chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu và dự kiến thanh toán vào ngày 10/6. Tổng số tiền chi trả lên tới hơn 4.960 tỷ đồng.

VPBank cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/5 để thực hiện trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Với gần 8 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng chi khoảng 4.000 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Ngoài hai ông lớn trên, LPBank vừa hoàn tất việc cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% - mức cao nhất toàn ngành hiện nay. Nhà băng này đã chi hơn 8.900 tỷ đồng cho cổ đông, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng.