Lãi suất ngân hàng Quân đội (MB) mới nhất tháng 6/2026: Sau điều chỉnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hiện đang áp dụng biểu lãi suất huy động mới sau đợt điều chỉnh gần nhất vào cuối tháng 5. Theo đó, nhà băng này đã giảm lãi suất tại một số kỳ hạn trung và dài hạn, khiến mức lãi suất tiết kiệm cao nhất không còn duy trì ở ngưỡng 7,2%/năm như trước.

Lãi suất tiền gửi online MB tháng 6/2026

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến đang được MB niêm yết, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, trong khi kỳ hạn 2 tháng được áp dụng mức 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 3-5 tháng có lãi suất 4,7%/năm và nhóm kỳ hạn từ 6-11 tháng được niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 12-18 tháng, MB đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với trước đó. Hiện lãi suất áp dụng cho khách hàng gửi trực tuyến dưới 1 tỷ đồng là 6,3%/năm, trong khi khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được hưởng mức 6,35%/năm.

Đáng chú ý, MB cũng điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn 24 tháng từ 7,2%/năm xuống còn 7%/năm. Mức lãi suất này hiện được duy trì cho toàn bộ các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh cuối tháng 5, mức lãi suất huy động cao nhất tại MB trong tháng 6/2026 là 7%/năm , áp dụng cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 24-60 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online MB tháng 6/2026

Lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 6/2026

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, MB đang niêm yết lãi suất thấp hơn so với gửi trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,1%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,6%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12-18 tháng được áp dụng lãi suất 6,2%/năm và các kỳ hạn từ 24-60 tháng duy trì ở mức 7%/năm.

Đối với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng đạt 4,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,8%/năm. Các kỳ hạn từ 12-18 tháng được niêm yết ở mức 6,3%/năm, trong khi nhóm kỳ hạn từ 24-60 tháng tiếp tục áp dụng lãi suất 7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 6/2026

Hiện, MB vẫn thuộc nhóm niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường ở các kỳ hạn dài. Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh vừa qua, mức lãi suất trên 7%/năm đã không còn xuất hiện trong biểu niêm yết của ngân hàng này.

Lưu ý, biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các chi nhánh ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác so với biểu công bố tùy thuộc vào nhu cầu cân đối vốn và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.﻿