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ACB chốt quyền chia cổ tức 20%, trả tiền mặt từ 23/6

| | Tài chính - ngân hàng

ACB chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 20% cho năm 2025, trong đó phần lớn được chi trả bằng cổ phiếu, kèm kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm 2026.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) thông báo ngày 16/6 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6.

ACB dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, trong đó 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt, tương ứng tổng giá trị chi trả khoảng 10.273 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt dự kiến vào 23/6.

ACB chốt quyền chia cổ tức 20%, trả tiền mặt từ 23/6- Ảnh 1.

ACB chốt quyền chia cổ tức 20%, trả tiền mặt từ 23/6.

Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 667,77 triệu cổ phiếu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa 6.677 tỷ đồng.

Về nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025, sau khi trích lập các quỹ dự phòng. Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn quý II - III/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 51.366 tỷ đồng lên tối đa 58.044 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành khoảng 5,8 tỷ đơn vị.

Theo ACB, việc tăng vốn là cần thiết nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ, đồng thời phục vụ mở rộng mạng lưới, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư các dự án chiến lược và củng cố năng lực tài chính trước biến động thị trường.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 6.989 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.320 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5.050 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 701.212 tỷ đồng, còn tiền gửi khách hàng đạt 569.110 tỷ đồng.

Theo Hoàng Hồng Nhung

Người đưa tin

Từ Khóa:
ACB

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