Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục lao dốc, lãi suất qua đêm giảm một nửa so với đầu tuần

Sau cú tăng đột biến trong phiên đầu tuần, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục hạ nhiệt mạnh trong phiên 3/6, phản ánh thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng.

Theo số liệu mới nhất, lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống. Trong đó, lãi suất qua đêm - kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường - giảm thêm 1,1 điểm phần trăm xuống còn 5,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,75 điểm phần trăm xuống 6,2%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,8 điểm phần trăm xuống 6,5%/năm và kỳ hạn 1 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 7,1%/năm.

Đáng chú ý, đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp của lãi suất liên ngân hàng sau khi lãi suất qua đêm từng tăng vọt lên 11%/năm trong phiên đầu tuần. Chỉ trong hai ngày giao dịch, lãi suất qua đêm đã giảm một nửa, từ mức 11% xuống còn 5,5%/năm.

Trước diễn biến trên, trong phiên 3/6, Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh lượng chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 7.000 tỷ đồng, gồm 4.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Có 6.629 tỷ đồng trúng thầu, trong khi lượng vốn đáo hạn lên tới 10.000 tỷ đồng.

Tính chung trong ngày, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 3.371 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về mức gần 323.940 tỷ đồng.

Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ hoán đổi USD/VND với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phiên 2/6. Giao dịch có kỳ hạn 14 ngày, theo cấu trúc Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn.

Theo thông báo, tỷ giá mua USD giao ngay được xác định ở mức 23.932 VND/USD, trong khi tỷ giá bán USD kỳ hạn là 23.944 VND/USD. Quy mô giao dịch tối đa lên tới 1 tỷ USD, tương đương khoảng 23.932 tỷ đồng được bơm ra thị trường tại ngày thanh toán 2/6 nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng.

Sau 14 ngày, các tổ chức tín dụng sẽ hoàn trả khoảng 23.944 tỷ đồng để mua lại số USD đã bán cho Ngân hàng Nhà nước. Chênh lệch giữa tỷ giá bán kỳ hạn và tỷ giá mua giao ngay là 12 VND/USD, tương đương khoảng 12 tỷ đồng trên quy mô giao dịch 1 tỷ USD.

Tính theo năm, mức chênh lệch này tương ứng khoảng 1,3%/năm. Khi cộng với lãi suất USD kỳ hạn 14 ngày trên thị trường liên ngân hàng khoảng 3,7%/năm, chi phí vốn VND ngầm định qua kênh hoán đổi vào khoảng 5%/năm, đắt hơn lãi suất trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO – 4,5%/năm) nhưng rẻ hơn lãi suất liên ngân hàng cùng kỳ hạn.

Trong bối cảnh lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng lên 11%/năm trong phiên 1/6, nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ tạo thêm một kênh tiếp cận vốn VND với chi phí thấp hơn cho các ngân hàng đang nắm giữ nguồn USD, bên cạnh các kênh vay mượn trên thị trường liên ngân hàng hoặc cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ đầu năm, ngoài việc duy trì đều đặn kênh OMO, Nhà điều hành thường xuyên sử dụng nghiệp vụ hoán đổi USD/VND để hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng mỗi khi lãi suất tăng nóng.

Về bản chất, đây là nghiệp vụ bơm thanh khoản có thời hạn. Các ngân hàng tạm thời bán USD để nhận VND phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn và sẽ mua lại số ngoại tệ này khi hợp đồng đáo hạn. Do đó, lượng tiền Đồng được cung ứng thêm cho hệ thống chỉ mang tính tạm thời và sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu hồi khi hợp đồng đến hạn.