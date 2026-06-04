Báo cáo Performance Marketing trên Mobile Banking tại Việt Nam: Toàn cảnh 2025 & chiến lược 2026

Theo báo cáo từ Mordor Intelligence, thị trường thanh toán di động Việt Nam đạt quy mô 46,56 tỷ USD vào năm 2025. Con số này ước tính sẽ tăng lên đến 52,19 tỷ USD trong năm 2026 và 83,02 tỷ USD vào năm 2031, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 9,73% trong giai đoạn 2026-2031. Mặt khác, theo Báo cáo chuyên sâu từ Adjust năm 2025, Việt Nam nằm trong top các quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng số lượt cài đặt và số phiên sử dụng ứng dụng tài chính.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự chuyển mình của nền kinh tế số Việt Nam. Trong đó, Mobile Banking đã trở thành huyết mạch chính trong đời sống tài chính của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng luôn đi kèm những số liệu cảnh báo rủi ro mà các chuyên gia không thể bỏ qua.

Giữ chân người dùng: bài toán nan giải nhất của ngành Ngân hàng điện tử

Tỷ lệ giữ chân người dùng ngày đầu (Day-1 Retention) của các ứng dụng tài chính tại Việt Nam năm 2025 đã giảm xuống mức 12,8% so với năm 2024, mức sụt giảm đáng kể so với trung bình toàn cầu là 20,6%. Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do hiệu ứng săn thưởng "Bonus Hunting", khi người dùng chỉ tải app để nhận ưu đãi ra mắt rồi lập tức gỡ cài đặt.

Nghịch lý ở chỗ, những người dùng ở lại lại có mức độ tương tác ngày càng sâu hơn. Số phiên sử dụng của app tài chính tăng 84% trong Q1/2025, với thời gian trung bình mỗi phiên đạt 6,59 phút, đây là thời gian đủ dài để thực hiện các hoạt động bán chéo như tiết kiệm hay bảo hiểm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các ngân hàng và Fintech cần chuyển dịch ngân sách từ thu hút người dùng mới sang nuôi dưỡng và giữ chân người dùng hiện tại.

Chi phí quảng cáo phân hóa mạnh giữa các nền tảng

Kết hợp giữa Dữ liệu thực tế từ các chiến dịch Performance Marketing của Omega Media trong năm 2025 cho thấy sự phân hóa ngày càng sâu sắc về chi phí quảng cáo giữa các nền tảng công nghệ. Trên Facebook, các doanh nghiệp tài chính đang phải đối mặt với áp lực chi phí lớn khi CPC chạm mốc 1.22 USD (khoảng 30.000 VND). Con số này hoàn toàn tương đồng với Báo cáo ngành của WordStream, khi ghi nhận CPC ngành tài chính luôn thuộc nhóm đắt đỏ nhất hệ thống và cao gấp 3-4 lần so với ngành bán lẻ.

Mặt khác, TikTok lại chứng minh vị thế của một kênh tối ưu ngân sách lý tưởng, giúp các thương hiệu tiếp cận thế hệ Gen Z với mức giá "mềm" hơn Facebook tới 30%.

Đáng chú ý, gian lận quảng cáo ngày càng tinh vi khi chuyển từ lượt nhấp chuột ảo để tiếp thị liên kết (Click Spamming) sang giả mạo hành vi sau cài đặt và thậm chí dùng Deepfake để qua mặt eKYC.

4 xu hướng cốt lõi định hình 2026

Dựa trên các nguồn thông tin uy tín và số liệu tổng hợp từ hơn 200 chiến dịch xuyên suốt chạy cho Ứng Dụng Ngân hàng của Omega Media - công ty Performance Marketing hàng đầu châu Á, "Báo Cáo Performance Marketing Trên Mobile Banking Tại Việt Nam: Toàn Cảnh 2025 & Chiến Lược 2026" cung cấp các chỉ số Performance Marketing thực tế, cấu trúc chi phí theo từng kênh, xu hướng thị trường và giải pháp thực tiễn.

Theo báo cáo, bốn xu hướng sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược marketing của các tổ chức tài chính trong năm tới bao gồm: Dữ liệu từ lịch sử giao dịch sẽ trở thành tài sản marketing quan trọng nhất để triển khai Lookalike và Retargeting hiệu quả. Tiếp đó là sự chuyển dịch từ mời gọi "Tải app ngân hàng" sang cung cấp giải pháp tài chính ngay tại điểm phát sinh nhu cầu.

Bên cạnh đó là xu hướng Generative AI sẽ cho phép cá nhân hóa quảng cáo ở quy mô chưa từng có, thay vì một banner cho một triệu người, AI tạo ra một triệu biến thể khác nhau theo hành vi từng người dùng. Và cuối cùng, nhằm đối phó với các hình thức gian lận ngày càng phức tạp, mô hình CPA xác thực, chỉ tính chi phí khi người dùng hoàn thành eKYC và thực hiện giao dịch đầu tiên thành công sẽ là hướng đi được các chuyên gia trong ngành quan tâm.

Khung chiến lược cho các tổ chức tài chính

Cuộc đua tăng trưởng của ngành Mobile Banking trong năm 2026 sẽ không còn đo bằng số lượt cài đặt, mà bằng chất lượng người dùng mới tạo ra giá trị. Một chiến dịch thành công không nằm ở CPI thấp nhất, mà ở tỷ lệ người dùng hoàn tất eKYC (định danh điện tử). Đồng thời, theo chuyên gia của Omega Media, khả năng chuyển hóa dữ liệu hành vi thành các quyết định tối ưu trải nghiệm, cải tiến sản phẩm sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp các tổ chức tài chính nâng cao tỷ lệ giữ chân người dùng và tối ưu chi phí tăng trưởng.

Số liệu và phân tích trong bài được tổng hợp từ báo cáo "Báo Cáo Performance Marketing Trên Mobile Banking Tại Việt Nam: Toàn Cảnh 2025 & Chiến Lược 2026" do Omega Media Worldwide JSC nghiên cứu và biên soạn.

Đăng ký nhận báo cáo đầy đủ tại đây: https://omegamedia.vn/vi/performance-marketing-report-banking-2026 (tài liệu dành cho CMO, Head of Marketing và Growth Lead đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn mới)