Dự báo cổ phiếu ngân hàng thời gian tới

Trong báo cáo phân tích mới đây, nhóm chuyên gia của Công ty chứng khoán ACBS cho biết, cổ phiếu ngành ngân hàng đang giao dịch ở mức P/B 1,7 lần, cao hơn 10% so với trung vị lịch sử. Tuy nhiên, lưu ý giai đoạn hiện tại khả năng sinh lời cũng như chất lượng tài sản của ngành ngân hàng đã tốt hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Do đó, ACBS cho rằng P/E sẽ là thước đo định giá phù hợp hơn so với P/B. Hiện P/E của ngành ngân hàng đang ở mức 10,8 lần, thấp hơn 10% so với trung vị lịch sử. Với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ổn định ở quanh mức 15%, nhóm phân tích cho rằng vùng giá hiện tại đang khá hấp dẫn cho việc đầu tư trung và dài hạn. So với các thị trường khác trong khu vực, ngành ngân hàng Việt Nam có định giá chỉ ở mức trung bình dù có khả năng sinh lời ROE tốt hơn và tăng trưởng tín dụng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của ngành ngân hàng duy trì sự ổn định trong bối cảnh vĩ mô biến động. Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của 27 ngân hàng niêm yết tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ và giảm 3,1% so với quý trước.

Các ngân hàng trong danh mục theo dõi của ACBS có mức tăng tốt hơn là 24,9% so với cùng kỳ nhờ KQKD tích cực của VietinBank và VPBank. Nhìn chung, nhóm các ngân hàng có kết quả kinh doanh ấn tượng bao gồm ngân hàng quốc doanh (Vietcombank và VietinBank) và các ngân hàng được cấp room tín dụng cao (MB, VPBank và HDBank) nhờ tái cơ cấu ngân hàng yếu kém.

Theo ACBS, tính đến 28/4/2026, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 4,4% so với đầu năm và 18,2% so với cùng kỳ. Cho cả năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% - tương đương mức trung bình quá khứ, giảm tốc sau một năm 2025 tăng mạnh 19,1%. Ước tính các ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng 11-12%,trong khi 04 ngân hàng nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém (VCB, MBB, VPB và HDB) được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng tối đa 35%.

Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực Bất động sản không được vượt quá tăng trưởng tín dụng chung khi NHNN nhận thấy thị trường BĐS đang khá nóng trong năm 2025 và đà tăng giá BĐS cần được kiểm soát. Nhìn chung, đánh giá tín dụng vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng 15-16%/năm trong 2026-30 để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% của Chính phủ, khi kế hoạch vốn đầu tư xã hội vẫn phụ thuộc 80% vào nguồn vốn tư nhân (trong đó chủ yếu là nguồn tín dụng của hệ thống ngân hàng).

Nhóm phân tích dự báo lợi nhuận trước thuế của 09 ngân hàng trong danh mục theo dõi tăng trưởng 25,6% so với cùng kỳ, nếu loại trừ Sacombank, Lợi nhuận trước thuế dự báo tăng trường 18,7%, chậm lại so với mức tăng trưởng 22% của năm 2025.

Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank (VCB) và BIDV (BID) dự báo lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 10%, ngoại trừ VietinBank mức tăng trưởng sẽ cao hơn, dự báo 16% nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt và chi phí dự phòng được kiểm soát.

NIM của nhóm ngân hàng quốc doanh có triển vọng cải thiện trong năm 2026 nhờ lãi suất cho vay có nhiều dư địa tăng, trong khi chi phí vốn đầu vào được kiểm soát tốt hơn nhóm ngân hàng tư nhân.

Các ngân hàng Vietcombank (VCB), MB (MBB), VPBank (VPB) và HDBank (HDB) được hưởng lợi nhờ được cấp room tín dụng cao do nhận tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, dự báo tăng trưởng tín dụng nhóm này có thể đạt 16-35%, qua đó hỗ trợ mạnh cho tăng trưởng lợi nhuận của nhóm này.

Sacombank (STB) triển vọng ghi nhận lợi nhuận bất thường từ hoàn nhập dự phòng trái phiếu VAMC và lãi dự thu ngoại bảng, với giả định lô 32,1% cổ phiếu STB được xử lý trong năm 2026.