Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 6/6: Liệu có lao dốc theo giá vàng thế giới?

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Cập nhật đầu giờ sáng ngày 6/6, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch trước đó, tiếp tục duy trì ở vùng thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng giao dịch cùng mức giá này.

Trong khi đó, DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,2 – 153,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC được niêm yết ở mức 149 – 153 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang là đơn vị niêm yết cao nhất với mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, thị trường vàng đã trải qua một phiên giảm mạnh. So với mức chốt phiên ngày 5/6 là 153 – 156 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện đã giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Mốc 154 triệu đồng/lượng đã bị xuyên thủng, kéo giá vàng trong nước về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 6.

Trong khi đó, ngay đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu (giờ Mỹ), giá vàng thế giới rơi thẳng đứng từ vùng 4.450 USD/ounce xuống sát 4.400 USD/ounce.

Đà giảm chưa dừng lại ở đó. Trong phiên, giá vàng tiếp tục xuyên thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng, có lúc chạm vùng 4.315-4.320 USD/ounce, mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây. Sau khi chạm đáy, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp kim loại quý phục hồi nhẹ lên quanh 4.328 USD/ounce khi kết thúc phiên.

Tính từ đỉnh trong phiên đến đáy, giá vàng đã "bốc hơi" khoảng 140 USD/ounce. Dù hồi phục vào cuối ngày, vàng vẫn đóng cửa thấp hơn đáng kể so với vùng giá đầu phiên.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo việc làm Mỹ công bố tốt hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Điều này thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh, gây áp lực lên vàng. Reuters cho biết giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 3% trong phiên 5/6, xuống còn khoảng 4.341 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Như vậy, sau nhiều tuần giằng co quanh vùng 4.500 USD/ounce, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến một phiên bán tháo mạnh, kéo giá xuống sát mốc 4.300 USD/ounce trước khi xuất hiện lực mua bắt đáy vào cuối phiên.