BVBank đưa trải nghiệm số đến gần khách hàng tại ngày tài chính số 2026

Thông qua sự kiện, BVBank tiếp tục lan tỏa các giải pháp tài chính hiện đại, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số.

Ngày Tài chính số 2026 là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng yêu công nghệ và xu hướng thanh toán hiện đại, diễn ra từ ngày 06 - 07/06/2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Công Thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức.

1 chạm để trải nghiệm, nhận ngàn ưu đãi

Tham gia Ngày tài chính số 2026, gian hàng BVBank sẽ là điểm dừng chân dành cho những khách hàng yêu thích công nghệ và mong muốn khám phá các xu hướng tài chính hiện đại. Tại đây, khách tham quan sẽ được trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số của BVBank với nhiều tiện ích nổi bật như: mở tài khoản trực tuyến eKYC, khám phá Ngân hàng số Digimi cùng nhiều tiện ích thanh toán và quản lý tài chính hiện đại. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể chuyển tiền, thanh toán bằng mã QR, thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, truyền hình, nạp tiền điện thoại, đặt vé máy bay, vé tàu và thực hiện nhiều giao dịch khác một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ, BVBank còn mang đến nhiều chương trình tương tác và ưu đãi hấp dẫn. Với mức phí tượng trưng 9.000 đồng, khách tham quan có cơ hội sở hữu nhiều phần quà thiết thực như combo đồ ăn McDonald's, áo thun Uniqlo, ly giữ nhiệt, gấu bông hay túi cói. Đặc biệt, khách hàng check-in tại gian hàng BVBank và tham gia minigame trên Fanpage BVBank sẽ có cơ hội nhận một trong 20 bộ quà tặng phiên bản giới hạn.

Hệ sinh thái số phục vụ toàn diện từ tiêu dùng đến kinh doanh

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BVBank không ngừng mở rộng hệ sinh thái số nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tiêu dùng cá nhân đến kinh doanh của khách hàng.

Đối với các nhu cầu tài chính cá nhân hàng ngày, ngân hàng số Digimi của BVBank đóng vai trò như một người bạn đồng hành đa tiện ích, giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch tài chính trên một ứng dụng duy nhất. Từ chuyển tiền, thanh toán QR, thanh toán hóa đơn đến đặt vé máy bay, vé tàu hay quản lý tài chính cá nhân, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Ngoài ra các tiện ích hỗ trợ tài chính như ứng tiền linh hoạt, trả góp thẻ tín dụng,… cũng được triển khai đến người dùng.

Đối nhu cầu kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn ngày càng cần chuyên nghiệp hóa hoạt động bán hàng của hộ kinh doanh, BVBank phát triển hệ sinh thái hỗ trợ quản lý kinh doanh số với Tài khoản thanh toán Hộ kinh doanh có thể mở 100% trực tuyến trên Digimi. Đồng thời, nền tảng Digistore ra mắt hỗ trợ quản lý bán hàng, theo dõi dòng tiền, thu - chi, xuất hóa đơn điện tử và đối soát giao dịch trên cùng một hệ thống. Đây là giải pháp thiết thực giúp hộ kinh doanh thích ứng với xu hướng số hóa hoạt động của mình cũng như trong bối cảnh ngày càng chú trọng minh bạch doanh thu và triển khai hóa đơn điện tử theo các quy định mới.

Một điểm nhấn khác trong hệ sinh thái số của BVBank chính là DigiEdu - giải pháp quản lý số hóa dành cho trường học, hỗ trợ thu học phí và quản lý tài chính một cách hiệu quả. Hệ thống cho phép ghi nhận giao dịch theo thời gian thực, đối soát tự động, giảm thiểu thao tác thủ công, đồng thời tự động gửi thông báo, phiếu thu và xác nhận thanh toán qua các kênh điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị cho các cơ sở giáo dục.

Những nỗ lực đầu tư vào công nghệ và phát triển hệ sinh thái số đang mang lại những kết quả tích cực cho BVBank. Trong quý 1 năm 2026, khách hàng mới trên kênh số tăng trưởng 27% so với đầu năm, tổng số lượng giao dịch tăng 40%, tổng giá trị giao dịch tăng 160% so cùng kỳ 2025. Bên cạnh đó, BVBank cũng ghi dấu ấn với chiến lược mở rộng tệp khách hàng hộ kinh doanh khi nền tảng thanh toán số Digistore trở thành giải pháp hữu hiệu dành cho nhà bán hàng, với kết quả tiếp cận 24.000 khách hàng tính đến hết tháng 3/2026, chỉ sau hơn 1 năm triển khai.

Mới đây, BVBank tiếp tục được vinh danh với giải thưởng "Sáng tạo số" tại Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức. Đồng thời, ngân hàng cũng đã ký kết hợp tác với Oracle để triển khai nâng cấp hệ thống Core Banking Flexcube, tạo nền tảng công nghệ hiện đại cho chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ của BVBank.

Ngày Tài chính số 2026 không chỉ là nơi giới thiệu các giải pháp tài chính hiện đại mà còn là cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng. Thông qua việc đồng hành cùng chương trình, BVBank tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và lan tỏa tinh thần "Một chạm vạn tiện ích" đến cộng đồng.

Khám phá các sản phẩm, tiện ích và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn của BVBank tại website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 556.

Về Ngân hàng Bản Việt – BVBank

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) được thành lập năm 1992, trải qua 33 năm hình thành, phát triển và đổi mới. Từ năm 2015, theo đuổi định hướng trở thành "Ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ", BVBank đã ngày càng khẳng định mình trên thị trường tài chính. Với triết lý kinh doanh "BVBank – Chúng Tôi bắt đầu từ BẠN", BVBank luôn nỗ lực để đem đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông lợi ích cao nhất cùng những trải nghiệm tốt nhất, và mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trải dài 22 tỉnh thành với 126 điểm kinh doanh trên toàn quốc, BVBank mang đến cho khách hàng một ngân hàng hiện đại, dễ tiếp cận cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm. Không chỉ vậy, BVBank còn được biết đến là ngân hàng năng động, sáng tạo qua nhiều hoạt động chuyển đổi số hiệu quả, đặc biệt Ngân hàng số Digimi của BVBank đã trở thành ngân hàng số được nhiều khách hàng yêu thích và các tổ chức uy tín công nhận.

Hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai, BVBank tiếp tục kiên định với mục tiêu của mình, xây dựng và củng cố nền tảng vững vàng, không ngừng đổi mới, đồng thời nỗ lực để hoạt động nói chung và mỗi sản phẩm, tiện ích, dịch vụ của mình nói riêng mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội.Một số giải thưởng uy tín được các tổ chức vinh danh và công nhận:

Từ tổ chức thẻ JCB:

- Ngân hàng dẫn đầu phát hành thẻ tín dụng 2025

- Ngân hàng dẫn đầu hiệu quả thẻ đồng thương hiệu 2025

- Ngân hàng có tỷ lệ kích hoạt thẻ xuất sắc 2025

- Ngân hàng có tăng trưởng thẻ kích hoạt xuất sắc 2025

- Ngân hàng có tăng trưởng chi tiêu thẻ xuất sắc 2025

- Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu quốc tế 2025

- Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu thẻ 2025

Từ tổ chức thẻ VISA:

- Tăng trưởng Doanh số Thanh toán Xuất sắc năm 2025

Từ tổ chức NAPAS:

- Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

- Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án với NAPAS