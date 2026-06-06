Ngoài ngân hàng, đâu là kênh gửi vốn hợp pháp và đáng tin cậy cho tổ chức?

Khi dòng tiền nhàn rỗi cần được quản trị hiệu quả hơn

Với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh hay quỹ đầu tư, dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn là một phần tất yếu trong quá trình vận hành.

Đó có thể là khoản tiền chờ thanh toán, dòng tiền tạm thời chưa sử dụng đến trong chu kỳ kinh doanh, hoặc nguồn vốn cần được bảo toàn trước khi phân bổ cho các kế hoạch đầu tư tiếp theo.

Trong bối cảnh lãi suất, thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được quan tâm, bài toán đặt ra không chỉ là "gửi ở đâu để có lãi suất tốt", mà còn là "gửi ở đâu để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch và khả năng chủ động dòng tiền".

Các câu hỏi thường được đặt ra sẽ là tổ chức nhận vốn có được cấp phép hay không, chịu sự giám sát của cơ quan nào, sản phẩm có nằm trong khuôn khổ pháp luật hay không và cơ chế quản lý khoản gửi có rõ ràng hay không.

Đây cũng là lý do các kênh gửi vốn ngoài ngân hàng đang được cân nhắc nhiều hơn.

Công ty tài chính: không phải ngân hàng, nhưng được quản lý và giám sát tương tự bởi Ngân hàng Nhà nước

Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024, hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam không chỉ bao gồm ngân hàng thương mại, mà còn có các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trong đó có công ty tài chính.

Công ty tài chính không phải ngân hàng thương mại, nhưng vẫn thuộc hệ thống tài chính chính thức, chịu sự quản lý và giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo khuôn khổ áp dụng đối với tổ chức tín dụng. Tương tự nhóm ngân hàng, công ty tài chính cũng phải tuân thủ các yêu cầu về cấp phép, an toàn hoạt động, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, báo cáo định kỳ, phân loại tài sản, trích lập dự phòng rủi ro, kiểm soát thanh khoản và phòng chống rửa tiền.

Dù công ty tài chính không được nhận tiền gửi của cá nhân và không cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng, nhưng được phép nhận tiền gửi của tổ chức và phát hành chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn từ tổ chức, bên cạnh các nghiệp vụ như cho vay, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, chiết khấu/tái chiết khấu và cho thuê tài chính theo quy định.

Nói cách khác, nếu ngân hàng thương mại là kênh gửi vốn quen thuộc nhất với doanh nghiệp, thì công ty tài chính tổng hợp được cấp phép là một lựa chọn hợp pháp, an toàn, tin cậy tương đương.

Đặc biệt, riêng với công ty tài chính tổng hợp có hoạt động nhận tiền gửi, còn có thêm quy định về tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì dự trữ bắt buộc. Đây cũng là một cơ chế quan trọng trong quản lý thanh khoản và an toàn hệ thống, đảm bảo an toàn pháp lý so với các mô hình huy động vốn tự phát trên thị trường.

Ngoài ra, bên cạnh lớp giám sát từ Ngân hàng Nhà nước, nếu công ty tài chính có niêm yết trên sàn chứng khoán (như VietCredit, EVF) thì còn chịu thêm yêu cầu về công bố thông tin, báo cáo tài chính, kiểm toán và giám sát của thị trường chứng khoán. Những lớp quản lý này tạo nên nền tảng minh bạch quan trọng để khách hàng tổ chức đánh giá trước khi quyết định gửi vốn.

Lãi suất cạnh tranh đến từ tính linh hoạt của mô hình

Một trong những lý do khiến sản phẩm huy động vốn tại công ty tài chính tổng hợp được quan tâm là mức lãi suất thường linh hoạt và cạnh tranh hơn so với nhiều kênh tiền gửi truyền thống.

Tuy nhiên, lãi suất cạnh tranh không nên được hiểu là dấu hiệu "ngoài hệ thống" hay "thiếu an toàn pháp lý". Với công ty tài chính, mức lãi suất tiền gửi cạnh tranh là do họ có mô hình kinh doanh linh hoạt, tiết giảm được nhiều khoản chi phí vận hành.

So với ngân hàng thương mại, công ty tài chính mô hình vận hành linh hoạt hơn. Khi kết hợp với số hóa quy trình, vận hành trên dữ liệu lớn, áp dụng công nghệ AI, tự động hóa và quản trị rủi ro, thì công ty tài chính có thể tối ưu chi phí vận hành và từ đó có thêm dư địa để đưa ra chính sách lãi suất cạnh tranh hơn cho nhóm khách hàng tổ chức.

Với công ty tài chính VietCredit, tài liệu nội bộ cho biết lãi suất huy động được định vị ở mức cạnh tranh so với nhiều kênh tiền gửi doanh nghiệp trên thị trường; các gói tiền gửi online được giới thiệu với mức hấp dẫn tới 9,9%/năm. Điểm cần nhấn mạnh là mức lãi suất này được đặt trong tổng thể gồm pháp lý rõ ràng, tổ chức tín dụng được cấp phép, hợp đồng/chứng từ đầy đủ, quản lý online và cơ chế thanh khoản theo quy định sản phẩm. Nói cách khác, lợi thế của VietCredit không chỉ là lãi suất, mà là sự kết hợp giữa độ tin cậy của một tổ chức tín dụng được cấp phép và tính linh hoạt của một công ty tài chính tổng hợp vận hành theo mô hình số.

Sức khỏe kinh doanh củng cố thêm niềm tin

Bên cạnh pháp lý và cơ chế giám sát, sức khỏe tài chính của tổ chức nhận vốn cũng là yếu tố quan trọng với khách hàng doanh nghiệp.

Chẳng hạn, trong trường hợp của VietCredit, kết quả kinh doanh gần đây cho thấy doanh nghiệp đang ghi nhận đà tăng trưởng đáng chú ý sau giai đoạn tái cấu trúc. Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 được VietCredit công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.072 tỷ đồng, ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập. Sang quý I/2026, VietCredit tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế 461,5 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh VietCredit đang mở rộng từ nền tảng cho vay tiêu dùng sang hệ sinh thái tài chính số đa sản phẩm, bao gồm Tin Vay, Tin Vay Biz/Tin Vay SME, Tin Go, Tin Card, BNPL (mua trước trả sau) và huy động vốn tổ chức. Doanh nghiệp này cũng đang hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực ví điện tử, thương mại điện tử, phần mềm quản trị doanh nghiệp, bán hàng, kế toán, di chuyển và xe điện như MoMo, Zalo, ZaloPay, Viettel Money, VNPT Money, Grab, MISA, KiotViet, FAST Accounting, VinFast, Wuling, Xanh SM, TikTok.

Lựa chọn đáng cân nhắc ngoài ngân hàng

Trong quản trị dòng tiền, ngân hàng vẫn là kênh gửi vốn quen thuộc và phổ biến nhất với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa doanh nghiệp chỉ có duy nhất một phương án. Với khung pháp lý hiện hành, công ty tài chính tổng hợp được cấp phép cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ tính an toàn pháp lý, cơ chế giám sát, năng lực vận hành, tính minh bạch và khả năng thanh khoản. Trong đó, VietCredit đang là một công ty tài chính đáng chú ý: không phải ngân hàng thương mại, nhưng là tổ chức tín dụng chính thức, được cấp phép, được quản lý ở mức độ tương đương, và có thể mang lại một lựa chọn linh hoạt hơn cho dòng tiền của khách hàng tổ chức.

Với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dòng tiền ngắn hoặc trung hạn, yếu tố này có ý nghĩa thực tế. Khoản vốn không chỉ cần sinh lời, mà còn cần được quản lý rõ ràng, có chứng từ pháp lý, có khả năng theo dõi và có phương án thanh khoản khi nhu cầu sử dụng vốn phát sinh.