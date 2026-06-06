Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền, chuyển tiền có nội dung sau

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng loạt trường hợp người dân để tài khoản cá nhân bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ sự cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc mong muốn nhận được những khoản "tiền công" nhỏ giọt. Các tài khoản này sau đó vô tình trở thành công cụ đắc lực cho tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hoặc đặc biệt nghiêm trọng là phục vụ cho mục đích tài trợ khủng bố.

Tội phạm mạng hiện nay thường tiếp cận nạn nhân qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, tin nhắn điện thoại hoặc thậm chí gặp gỡ trực tiếp để dụ dỗ mở hộ tài khoản. Chúng đưa ra mồi nhử là các khoản hoa hồng hấp dẫn, khiến nhiều người dễ dàng giao nộp thông tin đăng nhập và quyền sử dụng chỉ để đổi lấy vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn vô cùng tinh vi khi giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan hành pháp hoặc xây dựng lòng tin qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Sau khi tạo được vỏ bọc thân thiết, chúng sẽ mượn cớ nhờ nhận tiền hộ hoặc chuyển khoản giúp. Thậm chí, việc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để mạo danh người thân, bạn bè mượn tài khoản ngân hàng diễn ra rất phổ biến, khiến nạn nhân mất cảnh giác và sập bẫy. Ngay khi nắm được quyền kiểm soát, dòng tiền phi pháp từ cá độ, lừa đảo sẽ lập tức được luân chuyển qua các tài khoản này để xóa dấu vết.

Một lầm tưởng tai hại của nhiều người là cho rằng bản thân không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo hoặc không hưởng lợi thì sẽ vô can. Tuy nhiên, hành vi cung cấp, huy động hoặc chuyển giao tài sản, tài khoản cho các tổ chức tội phạm sẽ mang đến những rắc rối pháp lý vô cùng lớn.

Thực tế cho thấy, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ số dư và bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc. Đặc biệt, căn cứ theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực từ ngày 09/02/2026), người vi phạm sẽ phải đối mặt với các mức xử phạt vi phạm hành chính rất nặng. Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cần làm gì để bảo vệ an toàn tài chính cá nhân?

Trước tình trạng lừa đảo diễn biến ngày càng phức tạp, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" hay các yêu cầu nhờ nhận và chuyển tiền hộ không rõ nguồn gốc.

Trong trường hợp đã lỡ chia sẻ thông tin tài khoản hoặc nghi ngờ bản thân đang bị lợi dụng, bước xử lý khẩn cấp là lập tức liên hệ với ngân hàng phát hành để yêu cầu khóa tài khoản và tạm ngừng mọi giao dịch. Ngay sau đó, người dân cần thu thập toàn bộ bằng chứng, tin nhắn liên quan và trình báo ngay tại cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ can thiệp kịp thời. Việc thận trọng khi kết giao trên không gian mạng, từ chối tin tưởng mù quáng vào những người chưa từng gặp mặt trực tiếp chính là "lá chắn thép" bảo vệ an toàn tài sản và lý lịch tư pháp của chính bạn.