Xuất hiện phần mềm có khả năng vượt sinh trắc học ngân hàng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản: Tất cả người dân chú ý!

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị di động được tùy chỉnh kèm phần mềm có khả năng hỗ trợ vượt qua lớp xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) trên ứng dụng ngân hàng điện tử. Đây là thủ đoạn mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn tài sản, dữ liệu cá nhân của người dân cũng như an ninh hệ thống tài chính - ngân hàng

Theo thông tin ghi nhận bước đầu, thiết bị này có khả năng vượt qua hoặc hỗ trợ vượt qua cơ chế xác thực khuôn mặt trên ứng dụng của nhiều ngân hàng tại Việt Nam.

Nguy cơ đối với người dân và hệ thống ngân hàng

Việc xuất hiện các thiết bị, phần mềm có khả năng vượt qua “chốt chặn” sinh trắc học làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán điện tử và giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến.

Nếu thông tin sinh trắc học như hình ảnh khuôn mặt, video cá nhân bị lộ lọt hoặc bị các đối tượng thu thập trái phép, người dân có thể đối mặt với các nguy cơ như:

- Bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng;

- Bị lợi dụng thông tin cá nhân để vay tiền, mở tài khoản;

- Bị sử dụng tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền, lừa đảo;

- Mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Công an khuyến cáo đối với người dân

Để chủ động phòng ngừa thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh chân dung, video khuôn mặt cá nhân cho người lạ hoặc trên các nền tảng không đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, người dân tuyệt đối không sử dụng điện thoại đã bị can thiệp phần cứng, thiết bị không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng chính thống; thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng; kích hoạt đồng thời nhiều lớp bảo mật như mật khẩu mạnh, OTP, thông báo biến động số dư.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và cảnh giác khi thực hiện giao dịch trên môi trường số. Chủ động phòng ngừa chính là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản và thông tin của bản thân, gia đình.