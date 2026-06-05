Lời khuyên cho người hay gửi số tài khoản ngân hàng qua tin nhắn Zalo

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﻿Việc gửi số tài khoản ngân hàng qua Zalo đã trở thành thói quen của nhiều người khi giao dịch, mua bán hoặc nhận thanh toán. Tuy nhiên, chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình nhập liệu cũng có thể dẫn đến chuyển khoản nhầm. Để hạn chế rủi ro này, người dùng nên tận dụng các tính năng hỗ trợ sẵn có của Zalo.

Một trong những tính năng đáng chú ý là "Chuyển tiền trong Chat". Theo đó, người nhận chỉ cần gửi tin nhắn theo cú pháp gồm tên ngân hàng và số tài khoản. Hệ thống sẽ tự động tạo thẻ thông tin tài khoản ngay trong cuộc trò chuyện. Người chuyển chỉ cần nhấn "Chuyển tiền", nhập số tiền và nội dung giao dịch, sau đó được chuyển sang ứng dụng ngân hàng để hoàn tất xác thực.

Về bản chất, giao dịch vẫn được xử lý hoàn toàn trên ứng dụng ngân hàng. Tuy nhiên, việc tự động nhận diện thông tin tài khoản giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công, từ đó hạn chế nguy cơ nhập sai số tài khoản hoặc nhầm lẫn thông tin người nhận.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể lưu tài khoản ngân hàng vào Ví QR trên Zalo để tạo mã QR nhận tiền. Khi cần, chỉ cần gửi mã QR hoặc thẻ tài khoản trong cuộc trò chuyện để người chuyển quét mã và thực hiện giao dịch.

Dù các công cụ hỗ trợ ngày càng thuận tiện, người dùng vẫn nên chú ý một số nguyên tắc sau để giảm thiểu rủi ro:

Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi

Trước khi nhấn gửi, hãy rà soát lại số tài khoản, tên ngân hàng và tên chủ tài khoản. Chỉ cần sai một vài ký tự cũng có thể khiến người chuyển tiền nhập nhầm thông tin.

Ưu tiên gửi thẻ tài khoản hoặc mã QR

Thay vì gõ số tài khoản bằng tay, người dùng nên tận dụng tính năng gửi số tài khoản hoặc gửi mã QR trên Zalo. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ sai sót khi nhập liệu.

Gửi kèm tên chủ tài khoản

Khi gửi thông tin nhận tiền, nên kèm theo tên chủ tài khoản để người chuyển có thêm cơ sở đối chiếu trước khi xác nhận giao dịch.

Hạn chế đăng công khai số tài khoản trong các nhóm đông người

Việc chia sẻ thông tin tài khoản trong các nhóm công khai có thể khiến thông tin bị sử dụng ngoài mục đích ban đầu. Nếu có thể, hãy ưu tiên gửi qua tin nhắn riêng.

Không chia sẻ thông tin bảo mật

Số tài khoản ngân hàng có thể được gửi để nhận tiền, nhưng tuyệt đối không gửi kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã PIN hay các thông tin xác thực khác.

Lưu lại nội dung trao đổi

Đối với các giao dịch quan trọng, việc lưu lại tin nhắn chứa thông tin tài khoản sẽ giúp đối chiếu khi phát sinh tranh chấp hoặc cần kiểm tra lại giao dịch.