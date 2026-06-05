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Chuyển khoản nhầm 16 triệu, không báo công an, không liên hệ người nhận: Cô gái 2001 bất ngờ nhận tin vui sau nhiều tháng

| | Smart Money

Chuyển khoản nhầm 16 triệu, không báo công an, không liên hệ người nhận: Cô gái 2001 bất ngờ nhận tin vui sau nhiều tháng

Nhiều tháng sau khi chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ, cô gái sinh năm 2001 bất ngờ nhận lại được toàn bộ số tiền.

Chị Trang nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Mới đây, Công an xã Thiên Nhẫn cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, hỗ trợ trao trả thành công hơn 16 triệu đồng cho một người dân bị chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Theo đó, chị Hà Thị Liệu (trú tại xóm 15, xã Thiên Nhẫn) bất ngờ nhận được hơn 16 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Do không biết người chuyển là ai, chị Liệu cho rằng chủ tài khoản sẽ sớm liên hệ để nhận lại tiền nên chưa trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài không có ai liên lạc, chị Liệu đã chủ động trình báo Công an xã Thiên Nhẫn. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh, truy tìm chủ sở hữu của số tiền chuyển nhầm.

Qua xác minh, Công an xã Thiên Nhẫn xác định người chuyển nhầm là chị Cao Thị Vân Trang (SN 2001, trú tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Sau đó, Công an xã Thiên Nhẫn phối hợp với Công an xã Kỳ Anh liên hệ và hỗ trợ các bên hoàn tất thủ tục để chị Trang nhận lại số tiền.

Bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ được nhận lại số tiền do chuyển nhầm từ lâu, trong niềm xúc động, chị Trang đã viết thư cảm ơn Công an xã Thiên Nhẫn, Công an xã Kỳ Anh và chị Liệu.﻿

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản để được hỗ trợ tra soát, đồng thời trình báo cơ quan công an nếu cần thiết.

Đối với trường hợp bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản lạ, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền này. Thay vào đó, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Việc cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng số tiền do người khác chuyển nhầm có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có.

Theo Công an tỉnh Nghệ An﻿

Linh San

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