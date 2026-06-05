'Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi tự động đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận'

Nhiều người cho rằng khi lỡ chuyển khoản nhầm tiền vào tài khoản người khác, chỉ cần ra ngân hàng báo sự việc là tài khoản của người nhận sẽ bị phong tỏa ngay để đảm bảo thu hồi tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, ngân hàng không có quyền tự ý phong tỏa tài khoản của khách hàng chỉ dựa trên yêu cầu đơn phương từ người chuyển tiền.

Trao đổi về vấn đề này, các chuyên gia pháp lý cho biết việc phong tỏa tài khoản thanh toán là biện pháp hạn chế quyền tài sản của chủ tài khoản nên phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng chỉ được phong tỏa tài khoản trong một số trường hợp nhất định như theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, khi phát hiện nhầm lẫn, sai sót trong quá trình chuyển tiền hoặc theo thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng.

Đối với trường hợp khách hàng chuyển khoản nhầm cho người khác, ngân hàng tiếp nhận thông tin có trách nhiệm hỗ trợ tra soát, liên hệ với ngân hàng của người nhận và phối hợp xử lý. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tài khoản của người nhận sẽ bị khóa hoặc phong tỏa ngay lập tức.

Nguyên nhân là bởi ngân hàng không thể xác định ngay tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu liệu giao dịch đó thực sự là chuyển nhầm hay là một giao dịch dân sự hợp pháp giữa hai bên. Nếu chỉ dựa trên trình bày của người chuyển tiền để phong tỏa tài khoản người nhận, ngân hàng có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ tài khoản.

Trong thực tế, khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền chuyển nhầm, ngân hàng thường thực hiện quy trình tra soát, xác minh thông tin giao dịch và liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả tiền. Nếu người nhận đồng ý, khoản tiền sẽ được hoàn trả cho người chuyển.

Ngược lại, nếu người nhận không hợp tác hoặc cố tình chiếm giữ số tiền được chuyển nhầm, vụ việc có thể được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự hoặc hình sự tùy tính chất, mức độ. Khi đó, cơ quan công an hoặc cơ quan tiến hành tố tụng có thể vào cuộc xác minh và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc ngân hàng không thể lập tức phong tỏa tài khoản người nhận không đồng nghĩa người chuyển tiền mất quyền đòi lại tài sản. Người chuyển tiền cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng ngay sau khi phát hiện sai sót để thực hiện tra soát, đồng thời lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch làm căn cứ xử lý.

Trong trường hợp số tiền chuyển nhầm có giá trị lớn hoặc người nhận có dấu hiệu cố tình chiếm giữ tài sản, người chuyển tiền có thể gửi đơn đến cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Ông Lê Anh Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết: "Khi khách hàng đã đi một lệnh chuyển tiền liên ngân hàng đến tài khoản bên kia, khách hàng không có quyền kiểm soát tài khoản đó. Kể cả lấy lý do chuyển nhầm, khách hàng thông qua ngân hàng để khiếu nại với bên nhận cũng không thể đảo ngược lại giao dịch. Quyền phong tỏa phải theo yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật (tòa án, viện kiểm soát, công an) đến một cấp nào đó, chẳng hạn như cấp huyện. Không có chuyện chuyển nhầm đến một tài khoản khác xong rồi mình có thể tự động đến ngân hàng đầu bên kia và yêu cầu họ phong tỏa ngay tài khoản người nhận. Làm vậy thì sẽ có những hệ lụy, rủi ro rất lớn nếu có sự tùy tiện, sai lầm của người chuyển. Phải rất cẩn trọng để bảo vệ các bên liên quan".



