Hóa đơn điện tử: Thách thức mới hay cơ hội bứt phá cho hộ kinh doanh?

Khi cách quản lý thủ công đối mặt với những quy định mới về thuế

Tính đến tháng 5/2026, việc thực thi các quy định như Nghị định 68 và Thông tư 18 đã đi vào giai đoạn siết chặt, yêu cầu mọi hộ kinh doanh phải thực hiện chuẩn hóa việc kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và đặc biệt là minh bạch hóa dòng tiền kinh doanh qua hệ thống ngân hàng. Việc hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, tiểu thương, nhà bán hàng,… sở hữu tài khoản kinh doanh gần như là bắt buộc (theo Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ ngày 01/3/2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở lên bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản ngân hàng riêng mang tên hộ kinh doanh).

Đây là một thách thức khổng lồ bởi từ trước đến nay, phần lớn các chủ hộ vẫn duy trì thói quen quản lý thủ công, ghi chép sổ tay hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để chi trả hỗn hợp cả việc kinh doanh lẫn sinh hoạt gia đình.

Điển hình như Chị Linh, chủ hộ kinh doanh vải tại TP. HCM đang loay hoay với việc khớp dữ liệu bán lẻ và hóa đơn đầu vào theo yêu cầu mới. Chị Linh cho biết:

"Bây giờ cứ đụng tới thuế má, hóa đơn điện tử là chị thấy rối bời, không biết phải áp dụng sao cho đúng luật. Mà ngặt nỗi giờ là tình huống bắt buộc rồi, không làm không được vì khách mua đồ họ cũng đòi hỏi hóa đơn dữ lắm. Lúc này chị thực sự cần một giải pháp quản trị tài chính đồng bộ từ phía ngân hàng, vừa giúp tách bạch tiền nong kinh doanh, vừa có sẵn tính năng hóa đơn điện tử để mình gỡ rối chứ cứ tự quản lý thủ công như trước là bế tắc hoàn toàn."

Bên cạnh đó, sự thiếu rạch ròi trong việc thu - chi và quản lý dòng tiền không chỉ khiến các chủ hộ khó lòng chứng minh được năng lực tài chính với cơ quan thuế mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi cần tiếp cận vốn vay ngân hàng. Trong bối cảnh kinh tế biến động, việc dòng vốn bị "ngâm" trong hàng tồn kho hoặc bị bào mòn bởi các chi phí phát sinh không tên do quản lý lỏng lẻo đang trở thành nỗi ám ảnh của không ít chủ hộ.

Anh Thành, chủ cửa hàng tạp hóa lớn tại quận Tân Bình, TP.HCM đang loay hoay với việc khớp dữ liệu bán lẻ và hóa đơn đầu vào theo yêu cầu mới. "Việc sổ sách nhập nhằn không chỉ khiến mình lo lắng mỗi khi nghĩ đến kỳ quyết toán thuế mà còn gây khó khăn khi muốn chứng minh dòng thu nhập ổn định để vay vốn mở rộng kinh doanh".

Giải pháp từ ngân hàng giúp chủ hộ kinh doanh tháo gỡ áp lực pháp lý để tập trung kinh doanh

Trước những áp lực đó, việc tìm kiếm các giải pháp tài chính số tích hợp đã trở thành xu hướng tất yếu. Một giải pháp lý tưởng cho hộ kinh doanh trong thời điểm này cần phải hội đủ các yếu tố: giúp tách bạch tài khoản kinh doanh với tài khoản cá nhân, tích hợp sẵn các công cụ quản lý bán hàng có hóa đơn điện tử và cung cấp các gói tín dụng linh hoạt dựa trên dòng tiền thực tế.

Thấu hiểu điều đó, BVBank đã tối giản hóa mọi quy trình bằng việc cho phép mở tài khoản hộ kinh doanh 100% online ngay trên ứng dụng Digimi. Việc không cần đến quầy giúp giải phóng quỹ thời gian quý báu để tập trung buôn bán, đi kèm chính sách miễn phí giao dịch giúp tối ưu chi phí vận hành. Đây là bước đầu tiên để chủ hộ chuẩn hóa dòng tiền kinh doanh, giúp giải quyết triệt để từng "nút thắt" vận hành một cách khoa học.

Đặc biệt, BVBank mang đến một hệ sinh thái các giải pháp thiết thực cho hộ kinh doanh điển hình như phần mềm quản lý bán hàng Digistore tích hợp sẵn hóa đơn điện tử và chữ ký số từ xa, quản lý hàng hóa, thu chi một cách rõ ràng minh bạch. Giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của DigiStore là nền tảng quản lý DigiStore Merchant hoàn toàn miễn phí. Đây là "trợ lý ruột" giúp các chủ hộ dễ dàng đặt đơn hàng điện tử (E-order), quản lý khách hàng, sản phẩm và thiết lập hệ thống điểm thưởng Loyalty riêng để giữ chân người mua. Đối với các mô hình kinh doanh có nhiều chi nhánh, DigiStore Merchant cho phép quản lý dòng tiền tập trung theo từng điểm bán, từng hóa đơn và từng nhân viên trên một giao diện duy nhất mà không cần thuê kế toán hay phần mềm ngoài phức tạp.

Ngoài ra, DigiStore mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại với tính năng hiển thị mã QR tĩnh hoặc QR động linh hoạt trên màn hình thiết bị thông minh Paysound. Khách hàng có thể thoải mái quét QR, quẹt thẻ hoặc chạm thanh toán, trong khi chủ hộ hoàn toàn yên tâm quản lý từ xa nhờ hệ thống phát loa lớn xác nhận giao dịch thành công ngay tức thì, xóa bỏ nỗi lo sót đơn hay ảnh chụp biên nhận giả.

Hiện BVBank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử M-Invoice trên DigiStore Merchant và chữ ký số từ xa RMS sẽ được hưởng đặc quyền miễn 100% chi phí khởi tạo và tặng kèm tới 5.000 số hóa đơn điện tử. Đây là giải pháp hoàn hảo giúp các hộ kinh doanh tự động hóa quy trình xuất hóa đơn, minh bạch tài chính và tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật mà không phát sinh thêm chi phí. Chương trình kéo dài đến hết 30/06/2026.

Chị Lan sau khi tìm được "chìa khóa" gỡ rối từ ngân hàng, chị hào hứng chia sẻ: "Từ khi biết và dùng giải pháp DigiStore của BVBank, mọi thứ từ bán hàng đến xuất hóa đơn đều tự động hóa hết trên điện thoại. Chị thấy thảnh thơi đầu óc hẳn để tập trung lo nhập thêm nhiều mẫu mã hàng mới về bán cho khách mà không phải lo lắng về việc sai sót giấy tờ hay chậm trễ khai báo thuế như trước nữa, nhất là đợt này còn được tặng miễn phí tới mấy ngàn số hóa đơn điện tử nên tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ."

Bên cạnh bài toán vận hành, hệ sinh thái toàn diện của ngân hàng còn cung cấp các gói tín dụng bổ sung vốn lưu động nhanh chóng và dòng thẻ tín dụng phục vụ chi tiêu kinh doanh, thanh toán quảng cáo trực tuyến hiệu quả. Thay vì quy trình xét duyệt rườm rà, nhà bán hàng sử dụng DigiStore sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn cao hơn thông thường, cộng thêm điểm thưởng và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi giảm lãi vay dựa trên lịch sử dòng tiền minh bạch được ghi nhận qua tài khoản. Song song đó, các gói bảo hiểm tài sản, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và sức khỏe đi kèm sẽ mang lại sự bảo vệ toàn diện trước mọi biến động khách quan của thị trường.

Anh Nam, chủ một xưởng sản xuất nội thất tại quận 5, cũng đã tìm thấy lối ra cho bài toán xoay vòng vốn nhờ sự đồng hành của Digistore. "Làm nghề này thì vốn quan trọng lắm, nhiều khi đơn hàng đến dồn dập mà không xoay kịp tiền nhập nguyên liệu gỗ là coi như mất khách ngay. May mắn là từ khi mở tài khoản online và được tiếp cận các gói vay nhanh chóng của BVBank dựa trên dòng tiền giao dịch ổn định qua DigiStore, tôi đã kịp thời có vốn để hoàn thiện các công trình đúng hạn cho khách, nếu không có sự tiếp sức kịp thời này thì chắc mình đã lỡ mất nhiều hợp đồng giá trị trong đợt cao điểm vừa rồi." – Anh Nam chia sẻ.

Có thể thấy, trong một môi trường kinh doanh ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp và minh bạch, việc chủ động số hóa vận hành không chỉ giúp hộ kinh doanh đứng vững trước các quy định mới mà còn là nền tảng để bứt phá mạnh mẽ hơn.

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