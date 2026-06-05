Từ "quẹt thẻ là mang nợ" đến "quản lý tiền thông minh": Cách nhìn mới của người trẻ về thẻ tín dụng.

Nhưng vài năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không tiền mặt, quan điểm ấy đang dần thay đổi. Thẻ tín dụng không còn đơn thuần là một công cụ để "chi trước trả sau". Với nhiều người, nó đang được nhìn nhận như một trợ lý tài chính cá nhân, giúp họ quản lý dòng tiền linh hoạt hơn, chủ động hơn và sử dụng tiền hiệu quả hơn nếu biết tận dụng đúng cách.

Thay vì chờ đến khi tích đủ tiền để mua một chiếc điện thoại mới, một chiếc laptop phục vụ công việc hay đặt ngay chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ lâu, nhiều người lựa chọn cách chia nhỏ khoản chi thành những mức thanh toán phù hợp hơn với ngân sách hàng tháng.

Anh Hội (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) kể rằng trước đây anh thường ngại mua những món đồ giá trị cao vì không muốn "bay" ngay một khoản tiền lớn khiến kế hoạch tài chính cả tháng bị đảo lộn.

"Mình từng nghĩ trả góp sẽ phải làm hồ sơ khá rắc rối hoặc chỉ áp dụng ở vài nơi nhất định. Sau này mới biết có thể dùng thẻ tín dụng rồi chuyển đổi trả góp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số. Mỗi tháng thanh toán một khoản cố định nhẹ hơn mà mình vẫn chủ động được kế hoạch chi tiêu."

Đó cũng là lý do hình thức trả góp bằng thẻ tín dụng ngày càng được nhiều người trẻ ưa chuộng. Khi khoản thanh toán được chia nhỏ, áp lực tài chính không còn dồn vào một thời điểm, trong khi người dùng vẫn có thể tận hưởng những nhu cầu cần thiết ngay lập tức.

Với chủ thẻ tín dụng SACOMBANK, mọi giao dịch chi tiêu từ 1 triệu đồng đã có thể chuyển đổi sang hình thức trả góp với mức lãi suất hoàn toàn miễn phí, linh hoạt cho các kỳ hạn từ 3 đến 24 tháng.

Điểm đáng chú ý nằm ở trải nghiệm vô cùng đơn giản. Thay vì phải đến quầy giao dịch hay chuẩn bị nhiều thủ tục giấy tờ như trước, người dùng chỉ cần mở ứng dụng SACOMBANK PAY, chọn giao dịch muốn chuyển đổi và đăng ký kỳ hạn phù hợp. Với vài thao tác trên điện thoại diễn ra trong tích tắc, khoản chi tiêu đã được chia nhỏ nhanh chóng.

Không chỉ giúp việc thanh toán trở nên nhẹ nhàng hơn, siêu ứng dụng SACOMBANK PAY còn giúp người dùng quản lý toàn bộ hoạt động chi tiêu qua thẻ ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình: từ kiểm tra giao dịch, theo dõi hạn mức đến quản lý lịch thanh toán định kỳ, đảm bảo thời gian chi trả đúng hạn.

Kim Nguyệt (30 tuổi, nhân viên công nghệ) cho biết điều khiến chị tiếp tục duy trì thói quen thanh toán bằng thẻ tín dụng không phải vì mua được nhiều hơn, mà vì dễ kiểm soát hơn.

"Điều mình thích nhất là cảm giác chủ động. Mình có thể xem lại những khoản đã chi gì, cần thanh toán bao nhiêu và kiểm soát mọi thứ ngay trên điện thoại. Khi quản lý được dòng tiền thì dùng thẻ tín dụng không còn đáng sợ như trước nữa."

Bên cạnh tính năng trả góp 0%, chủ thẻ tín dụng SACOMBANK còn có cơ hội được hưởng thêm nhiều lợi ích khi chi tiêu hàng ngày. Chẳng hạn với dòng thẻ tín dụng SACOMBANK Visa Platinum Cashback, các giao dịch online trong và ngoài nước được hoàn tiền lên đến 5%, giao dịch tại nước ngoài qua POS được hoàn 3%, cùng mức hoàn 0,5% cho các chi tiêu khác. Người dùng còn có thể tận dụng ưu đãi chi trước – trả sau với tối đa 55 ngày miễn lãi để tối ưu dòng tiền cá nhân.

Trong thời đại mà thanh toán không tiền mặt dần trở thành thói quen, thẻ tín dụng đang dần vượt khỏi vai trò của một phương thức thanh toán thông thường. Với nhiều người trẻ, đây đang trở thành công cụ hỗ trợ họ đưa ra những quyết định chi tiêu chủ động hơn: mua điều mình cần vào đúng thời điểm, chia nhỏ áp lực tài chính và tận hưởng cuộc sống theo cách nhẹ nhàng hơn.