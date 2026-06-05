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Lãi suất tiết kiệm 5/6: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

| | Tài chính - ngân hàng

Trong khi nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank giữ nguyên mức cao nhất 6,8%/năm, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như MBV, PGBank và VIB đang niêm yết lãi suất tới 7%/năm cho các kỳ hạn dài.

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục duy trì ở mức cao trong đầu tháng 6. Khảo sát biểu lãi suất niêm yết ngày 5/6 cho thấy nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn giữ nguyên mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm, trong khi một số ngân hàng thương mại cổ phần đang niêm yết tới 7%/năm cho các kỳ hạn dài.

Nhóm Big4 đồng loạt niêm yết 6,8%/năm

Tại Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, biểu lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục được duy trì ở cùng một mặt bằng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng đều ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được niêm yết ở mức 6,6%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng đạt 6,8%/năm.

Đây tiếp tục là nhóm ngân hàng có mức lãi suất cao trong khối quốc doanh, đồng thời cạnh tranh đáng kể với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần xuất hiện mức 7%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7%/năm.

MBV đang niêm yết 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đồng thời niêm yết 6,9%/năm tại các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngay sau nhóm dẫn đầu là LPBank, OCB, BVBank, Bắc Á Bank và Nam A Bank với mức lãi suất từ 6,9% đến 6,95%/năm tại một số kỳ hạn dài.

Trong đó, LPBank đang dẫn đầu ở kỳ hạn 18 tháng với mức 6,95%/năm. Bắc Á Bank, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng quy mô lớn duy trì mặt bằng 6-6,75%/năm

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, Techcombank đang niêm yết lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc.

MB áp dụng mức lãi suất 6,35%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. VPBank niêm yết 6,3%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi TPBank áp dụng mức 6,25%/năm.

ACB tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn với mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất ngắn hạn phổ biến quanh 4,5-4,75%/năm

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, phần lớn ngân hàng đang niêm yết lãi suất trong khoảng 4,45-4,75%/năm.

Mức 4,75%/năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, OCB, PGBank, TPBank, MSB, BVBank và BaoViet Bank.

Trong khi đó, một số ngân hàng áp dụng mức thấp hơn như VPBank và VCBNeo với 4,45%/năm, Techcombank 4,35-4,65%/năm, HDBank 4,2-4,3%/năm.

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường khi chỉ niêm yết 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý, đây là biểu lãi suất huy động được các ngân hàng niêm yết cho cả hệ thống. Chi nhánh ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác với biểu niêm yết tùy thuộc vào nhu cầu cân đối vốn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Nhân viên một ngân hàng chào lãi suất tiết kiệm gần 9%/năm dù chỉ niêm yết mức tối đa hơn 6%

Mạnh Đức

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