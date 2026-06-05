Nhân viên một ngân hàng chào lãi suất tiết kiệm gần 9%/năm dù chỉ niêm yết mức tối đa hơn 6%

Cuộc đua huy động vốn trên thị trường ngân hàng đang ngày càng nóng lên khi nhiều nhà băng triển khai các chương trình lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn. Không ít trường hợp mức lãi suất được nhân viên ngân hàng tư vấn cao hơn đáng kể so với biểu niêm yết công khai trên website.

Khảo sát tại một chi nhánh của VPBank cho thấy nhân viên tư vấn đang chào khách hàng gửi tiết kiệm online với mức lãi suất lên tới 8,9%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng đối với khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, theo bảng lãi suất được nhân viên cung cấp, khách hàng gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng được hưởng lãi suất 8,3%/năm ở kỳ hạn 6-9 tháng và 8,3%/năm ở kỳ hạn 10-12 tháng.

Đối với các khoản tiền gửi lớn hơn, lãi suất tiếp tục được cộng thêm. Khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được hưởng mức 8,5%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 8,5%/năm cho kỳ hạn 10-12 tháng. Đáng chú ý, với khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, lãi suất được chào lên tới 8,9%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 10-12 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm được nhân viên một chi nhánh VPBank tại Hà Nội chào khách hàng.﻿(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, theo biểu lãi suất tiết kiệm online đang được VPBank công bố, lãi suất kỳ hạn 6 tháng dao động từ 6,0-6,3%/năm tùy số tiền gửi. Đối với các kỳ hạn từ 10-12 tháng, lãi suất cao nhất được niêm yết là 6,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên. Với khoản tiền gửi từ 50 tỷ đồng, mức lãi suất niêm yết cũng chỉ dừng ở 6,6%/năm.

Như vậy, mức lãi suất 8,9%/năm mà nhân viên tư vấn đang chào cao hơn tới 2,3 điểm % so với biểu lãi suất công khai của ngân hàng.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tình trạng lãi suất thực tế cao hơn đáng kể so với mức niêm yết. Trước đó, thị trường từng ghi nhận nhiều ngân hàng chào khách hàng mức lãi suất trên 8%/năm dù biểu lãi suất công bố chỉ quanh 6-7%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online đang được VPBank niêm yết trên website ngân hàng (Ảnh chụp màn hình)

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng và khách hàng được quyền thương lượng lãi suất đối với các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên, không bị khống chế bởi mức trần theo quy định như các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động thực tế liên tục được nhiều ngân hàng duy trì ở mức 8-9%/năm, bất chấp mặt bằng lãi suất niêm yết tại nhiều nhà băng chỉ dao động quanh 6-7%/năm.

Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Cơ quan quản lý thậm chí đã yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước khu vực kiểm tra, rà soát những tổ chức tín dụng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung.