Sacombank bổ nhiệm hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy vào Văn phòng Quản trị

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức vụ Trợ lý HĐQT, công tác tại Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Đồng thời, HĐQT cũng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Các quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2026.

Ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thái cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), đơn vị tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con gái ông Nguyễn Đức Thụy, được bầu giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ThaiSpace từ năm 2022. Hiện bà Mỹ Anh sở hữu 5% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.