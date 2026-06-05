Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank bổ nhiệm hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy vào Văn phòng Quản trị

| | Tài chính - ngân hàng

Sacombank vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001), là con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT ngân hàng, giữ các vị trí Trợ lý HĐQT và Trợ lý Tổng Giám đốc tại Văn phòng Quản trị Sacombank kể từ ngày 4/6/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ chức vụ Trợ lý HĐQT, công tác tại Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Đồng thời, HĐQT cũng quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc, thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Các quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2026.

Ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, đồng thời là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ).

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thái cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), đơn vị tiền thân là CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con gái ông Nguyễn Đức Thụy, được bầu giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ThaiSpace từ năm 2022. Hiện bà Mỹ Anh sở hữu 5% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Quang Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 5/6: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm mạnh gần 4 triệu đồng/lượng

Chiều 5/6: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm mạnh gần 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam Nổi bật

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, tổng giám đốc công ty tài chính lĩnh án tù chung thân

Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư, tổng giám đốc công ty tài chính lĩnh án tù chung thân

16:45 , 05/06/2026
'Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi tự động đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận'

'Không có chuyện chuyển khoản nhầm rồi tự động đến ngân hàng yêu cầu phong tỏa ngay tài khoản người nhận'

16:21 , 05/06/2026
Lãi suất tiết kiệm 5/6: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

Lãi suất tiết kiệm 5/6: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

15:39 , 05/06/2026
Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

13:30 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên