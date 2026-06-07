Giá vàng giảm không phanh, người mua từ đầu năm đã lỗ hơn 40 triệu đồng/lượng, tuần tới sẽ ra sao?

Hôm nay (7/6), giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... giao dịch quanh mức 146,2 triệu - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng mất tới 8,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng viếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh. SJC hiện mua vào còn 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 150 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng/lượng…

Tính từ mức đỉnh 190 - 191 triệu đồng/lượng lập hồi quý I/2026, người mua vàng nếu bán ra lúc này mất ít nhất hơn 40 triệu đồng/lượng. Đây cũng chính là mức giảm khó tin của vàng trong thời gian qua.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước thường có xu hướng điều chỉnh giá mạnh hơn, nhằm hạn chế rủi ro tồn kho và cân bằng trạng thái kinh doanh.

Mặt khác, biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được nới từ khoảng 3 triệu đồng/lượng lên khoảng 3 - 4 triệu đồng/lượng. Điều này cũng phản ánh việc doanh nghiệp đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trước những biến động khó lường của thị trường.

Ngoài ra, nguyên nhân giá vàng trong nước sụt giảm là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce, tức là giảm tới 210 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Thực tế diễn biến tiêu cực của giá vàng vào phiên cuối tuần trong bối cảnh chỉ số đồng USD (DXY Index) lần đầu chạm mốc 100 điểm, kể từ tháng 3 tới nay. Vàng, bạc hiện cũng đồng loạt bị bán tháo.

Đáng chú ý, Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust cũng liên tục xả hàng khi bán ròng từ giữa tháng 5 và chỉ còn nắm giữ 1.025 tấn vàng, mức thấp nhất 8 tháng trở lại đây.

Cụ thể, theo dữ liệu công bố cuối tuần này của SPDR, quỹ đã bán khoảng 13 tấn vàng trong nhịp xả hàng liên tục kéo dài nửa tháng qua. Tính từ đầu năm đến nay, SPDR đã bán ròng 45 tấn, tương ứng giảm sở hữu vàng vật chất xuống mức thấp nhất từ giữa tháng 10/2025. Đợt xả hàng của quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục lao dốc.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng trở lại hay tiếp tục lao dốc?

Trong tuần này, giá vàng thế giới liên tục sụt giảm. Ảnh minh họa

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định báo cáo việc làm tích cực của Mỹ đã tạo thêm áp lực đối với thị trường kim loại quý.

Theo vị chuyên gia này, môi trường lạm phát cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thận trọng với lãi suất, qua đó tạo sức ép lên giá vàng. Trong ngắn hạn, việc giá kim loại quý phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ là tín hiệu tiêu cực. Ông Phillip Streible nhận định, đây có thể là cơ hội mua vào đối với các nhà đầu tư dài hạn, vì các yếu tố nền tảng vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng của vàng.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều kém lạc quan với xu hướng tuần tới của giá vàng. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Nhưng chỉ có 13% dự báo giá vàng tăng, 74% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 13% còn lại dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, với 49 người tham gia trả lời, trong đó có 47% nói giá vàng, 37% cho rằng giá vàng giảm và 16% còn lại dự báo giá đi ngang.

Theo ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, giá vàng bị bán tháo vào hôm cuối tuần là quá mức khi nhà đầu tư lo ngại trước những dữ liệu kinh tế của Mỹ tốt hơn dự kiến. Ông phân tích, những căng thẳng ở Trung Đông có thể khiến giá vàng, bạc đi xuống. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, các kim loại quý cũng sẽ tăng trở lại.

Trong khi đó, theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, vùng đáy thiết lập trong tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu giảm tiếp theo của giá vàng.

Ông cho rằng, tuần tới có thể sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với vàng khi thị trường tập trung vào các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Theo đó, nếu các số liệu cho thấy giá năng lượng tăng cao đang lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, áp lực bán đối với vàng có thể vẫn tiếp tục gia tăng.