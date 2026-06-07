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Tối 7/6, giá vàng SJC tại nhiều cửa hàng giảm sâu xuống 143 - 147 triệu đồng/lượng

| | Tài chính - ngân hàng

Tối 7/6, giá vàng SJC tại nhiều cửa hàng giảm sâu xuống 143 - 147 triệu đồng/lượng

Ở nhiều cửa hàng của doanh nghiệp kinh doanh vàng khác (được cấp phép), giá vàng đã giảm sâu xuống dưới 150 triệu đồng/lượng.

Ngày 7/6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn tại các cửa hàng lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Công ty SJC phổ biến ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ở nhiều cửa hàng của doanh nghiệp kinh doanh vàng khác (được cấp phép), giá vàng đã giảm sâu xuống dưới 150 triệu đồng/lượng.

Theo website của Ngân hàng Nhà nước, giá vàng SJC 9999 tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm đã rớt xuống 143,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, giá vàng SJC còn 144,0 - 149,0 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng của Mi Hồng áp dụng giá 146,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng gần như giảm liên tục qua từng phiên. Theo ghi nhận, giá mua vào đã giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến của thị trường trong nước diễn ra cùng thời điểm giá vàng thế giới suy giảm mạnh. Trong tuần, giá vàng quốc tế có lúc rơi xuống vùng 4.300 USD/ounce sau khi nhiều thông tin kinh tế từ Mỹ làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đánh giá về diễn biến sắp tới, ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng vùng đáy được thiết lập trong tháng 3 quanh 4.099 USD/ounce có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của giá vàng nếu đà giảm tiếp diễn. Theo ông, tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng khi thị trường chờ đợi các dữ liệu lạm phát của Mỹ như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Nếu giá năng lượng tăng cao bắt đầu lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, áp lực lên vàng có thể còn kéo dài.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng

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