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Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Nga (SN 1990, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Thị Thanh Nga là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Quảng Yên.

Trần Thị Thanh Nga tại phiên xét xử sơ thẩm.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Nga đưa ra thông tin gian dối về việc cần nguồn tiền để thực hiện các giao dịch “đáo hạn ngân hàng” nhằm vay mượn tiền của nhiều người. Tin tưởng bị cáo là cán bộ ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nga không sử dụng vào mục đích như cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 28,4 tỷ đồng. Trong đó, chị H.M.H bị chiếm đoạt hơn 9,67 tỷ đồng, chị N.T.T.M hơn 6,24 tỷ đồng, anh N.H.Đ hơn 3,23 tỷ đồng, bà N.T.K.D 3 tỷ đồng cùng nhiều bị hại khác.

Ngoài hành vi lừa đảo đối với các cá nhân, tháng 12/2024, Nga còn lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý hồ sơ tín dụng để làm giả hồ sơ vay vốn của 4 khách hàng tại BIDV Quảng Yên. Bị cáo giả mạo chữ ký , lập chứng từ giải ngân nhằm chiếm đoạt của ngân hàng 4,95 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định hơn 33,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra và xét xử, Trần Thị Thanh Nga đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng , ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Thanh Nga 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định.

Theo Hoàng Dương

tienphong.vn

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