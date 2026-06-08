Lãi vay tăng mạnh, nhiều người tìm cách cắt lỗ chung cư

Một nhà đầu tư tại Hà Nội mua căn hộ 2 phòng ngủ với giá gốc mua là 3,7 tỷ, vay ngân hàng 2,9 tỷ, tương đương vay gần 80%. Sau thời gian ân hạn gốc, ưu đãi lãi suất, chủ nhà phải trả ngân hàng theo lãi suất thả nổi, ước tính mỗi tháng khoảng 30-40 triệu đồng, tức lãi suất đã lên 13 – 14%/năm. Số tiền trả nợ ngân hàng đã tăng gần gấp đôi sau giai đoạn hết ưu đãi lãi suất.

Chủ nhà tính toán, căn hộ hiện chưa có nội thất mà bàn giao nguyên mẫu chủ đầu tư nên cho thuê cũng chỉ được 6-7 triệu/tháng. Nếu căn có đầy đủ nội thất có thể cho thuê 8 – 9 triệu đồng/tháng. Vì vậy, anh quyết định rao bán cắt lỗ, đầu tiên là giảm 300 triệu, sau đó giảm tiếp 100 triệu nhưng vẫn chưa có người mua.

Khảo sát đầu tháng 6, nhiều ngân hàng triển khai gói cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi ban đầu khoảng 8-10%/năm, áp dụng trong thời gian từ 6 – 36 tháng, tuỳ thuộc chính sách ngân hàng. Mức lãi suất này đã cao hơn rất nhiều so với mức 6-8%/năm của 2 năm trước. Lãi suất thả nổi cũng tăng mạnh trước sức ép của lãi suất huy động, hiện đã lên khoảng 13-15%/năm.

Tại nhiều chi nhánh của HDBank, lãi suất cho vay mua/nhận chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, căn hộ chung cư cố định trong 12 tháng đầu là 9,8%/năm và cố định trong 24 tháng là 10,8%/năm. Sau kỳ ưu đãi, lãi suất cho vay sẽ là lãi suất cơ sở + biên độ 3,5%/năm. Khách hàng có thể vay tối đa 50 năm. Phí thanh toán trước hạn năm 1 là 3%, năm 2 là 2%, năm 3 là 1% và từ năm thứ 4 trở đi được miễn phí.

Tại Shinhan Bank, lãi suất vay ưu đãi vay mua nhà cũng đã tăng lên mặt bằng mới. Khách hàng vay mua nhà sẽ được áp dụng lãi suất ưu đãi 10,0%/năm cố định trong 12 tháng; hoặc 10,3%/năm cố định trong 24 tháng. Nếu vay mua nhà dự án, lãi suất sẽ thấp hơn với 9,5%/năm cố định trong 12 tháng; 9,8%/năm cố định 24 tháng.

Theo đánh giá của VIS Rating, trong năm nay, việc nguồn cung mới gia tăng, trong khi lãi suất tăng mạnh và mặt bằng giá bất động sản cao, sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu mua nhà. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ đã giảm xuống 95% trong năm 2025 (năm 2024: 106%), phản ánh tâm lý người mua thận trọng hơn trong bối cảnh giá căn hộ ở mức cao và tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ tại Hà Nội (HN) và Thành phố Hồ Chí Minh (HCM).

Nguồn cung mới tại Hà Nội và Tp.HCM tăng 22% trong 2025 nhờ môi trường pháp lý cải thiện, và dự kiến duy trì ở mức cao trong 2026, chủ yếu từ các dự án cao cấp, đại dự án trung – cao cấp tại khu vực vùng ven, cùng với nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp. VIS Rating kỳ vọng lãi suất vay mua nhà bình quân 2026 sẽ cao hơn 3–4% so với cùng kỳ, do lãi suất huy động tăng và tín dụng tín dụng bất động sản thắt chặt. Giá bán và số lượng giao dịch dự kiến sẽ giảm trong 2026, thúc đẩy các chủ đầu tư chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn.