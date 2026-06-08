ACB khuấy động Ngày Tài chính số 2026 với loạt trải nghiệm độc đáo dành cho hộ kinh doanh

Quản lý cửa hàng thật dễ dàng từ thanh toán đến kê khai thuế

Nằm trong khuôn khổ Ngày Tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh – Thúc đẩy tài chính số", chương trình do báo Tuổi Trẻ và Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM.

Gian hàng ACB thu hút đông đảo hộ kinh doanh đến trải nghiệm các giải pháp thanh toán và quản lý tài chính số.

Trong hai ngày sự kiện, gian hàng ACB nhận hơn nghìn lượt khách đến tương tác, với thông điệp "Quản lý cửa hàng thật dễ dàng", ACB mang đến góc nhìn trực quan về cách hộ kinh doanh có thể vận hành cửa hàng hiệu quả hơn thông qua một hệ sinh thái giải pháp tích hợp. Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm SmartPOS, SoftPOS, giải pháp thanh toán QR, mở tài khoản, đăng ký thẻ ghi nợ và tìm hiểu mô hình "tất cả trong một" khi kết hợp thanh toán, quản lý bán hàng và thông báo giao dịch trên cùng một nền tảng.



Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh cũng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ phát triển hoạt động kinh doanh như thẻ ACB Visa Digi dành cho quảng cáo trên các nền tảng thương mại điện tử, với chương trình hoàn tiền lên đến 20 triệu đồng cùng gói hỗ trợ 30 triệu đồng đang được ACB triển khai, các giải pháp này góp phần giúp hộ kinh doanh tối ưu chi phí, mở rộng hoạt động và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Chương trình bao gồm các thiết bị hỗ trợ thanh toán và quản lý cửa hàng, các khóa đào tạo về thuế, chuyển đổi số, ứng dụng AI và cơ hội quảng bá thương hiệu đến khách hàng trên hệ sinh thái ACB.

Không khí sôi động tiếp tục được nối dài tại khu vực photobooth và các hoạt động tương tác, nơi liên tục ghi nhận những hàng người chờ chụp ảnh, check in và nhận quà. Sự kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ, tư vấn thực tế và các giải pháp kinh doanh thiết thực đã giúp gian hàng ACB để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tham dự.

Khách hàng thích thú check-in và nhận ảnh lưu niệm tại photobooth "Quản lý cửa hàng thật dễ dàng" của ACB.

Trước đó, chuỗi hội thảo thuế được ACB tổ chức trong tháng 5, thuộc gói ưu đãi 30 triệu của ACB dành cho hộ kinh doanh đã góp phần hâm nóng Ngày Tài chính số ngay trước khi sự kiện diễn ra. Thông qua các nội dung về chính sách thuế mới, ứng dụng AI trong kê khai thuế, ACB không chỉ mang đến giải pháp tài chính mà còn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc nâng cao năng lực vận hành và thích ứng với những quy định mới của chính sách thuế.

Tài chính số trở thành công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển

Khách hàng hào hứng khám phá các giải pháp hỗ trợ quản lý tài chính, thanh toán và thực hiện nghĩa vụ thuế tại gian hàng ACB.

Không chỉ thu hút khách tham quan đến check in hay nhận quà, gian hàng ACB còn ghi nhận nhiều hộ kinh doanh chủ động tìm hiểu về Gói ưu đãi đặc biệt 30 triệu đang được ngân hàng triển khai từ giữa tháng 04/2026, cụ thể:

Gói giải pháp tài chính trị giá khoảng 10 triệu đồng: ACB phối hợp với đối tác FinOne hỗ trợ miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR, cùng phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử. Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng: Bán hàng trên TikTok, livestream, quảng cáo trực tuyến, ứng dụng AI, đào tạo Thuế chuyên sâu, giúp vận hành chuẩn, đúng quy định Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu: Giúp hộ kinh doanh quảng cáo thương hiệu, kết nối và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng trên hệ sinh thái ACB Rewards. Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5 nghìn tỷ: Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động nhập thêm hàng hóa, đầu tư vào kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, tại Ngày Tài chính số, ACB cũng giới thiệu chương trình hoàn tiền lên đến 20 triệu đồng (áp dụng đến 31/7/2026) dành cho khách hàng sử dụng thẻ ACB Visa Digi để chi tiêu quảng cáo trên các nền tảng số, đặc biệt TikTok & Google Ads và sàn thương mại điện tử, góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh tối ưu chi phí tiếp cận khách hàng và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thông qua chuỗi hoạt động từ hội thảo chuyên đề đến trải nghiệm thực tế tại sự kiện, ACB tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 24/7 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.



