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Cảnh báo xuất hiện tiền giả loại mới mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát cảnh báo về việc một số mệnh giá tiền giả loại mới xuất hiện trên thị trường.

Theo Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện một số loại tiền giả loại mới mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng. Tiền giả loại mới này có một số dấu hiệu nhận biết như sau:

Tiền giả mệnh giá 100.000 đồng: Vần seri LQ in trên nilon, hình ảnh và hoa văn không sắc nét; làm giả hình bóng chìm nhưng chỉ là hình bóng mờ, không có các chi tiết tinh xảo, sắc nét; dây bảo hiểm giả có các ký tự sáng hơn nền dây nhưng mờ, không rõ ràng; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu in giả bằng nhũ mực vàng nhưng không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ có thể đọc được nhưng không sắc nét; có làm giả hình ovan trong cửa sổ lớn nhưng không có cụm số dập nổi.

Cách nhận biết tiền Việt Nam đồng (nguồn: Phòng Cảnh sát kinh tế)

Khi soi dưới đèn cực tím: Mực in nền mặt trước và mặt sau phát quang, số seri dọc phát quang màu đỏ, có làm giả yếu tố mực không màu phát quang với cường độ mạnh. Tuy nhiên, mệnh giá 100.000 đồng giả chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ. Yếu tố mực kim loại lấp lánh (ở mặt trước) được in giả bằng mực nhũ vàng, khi chao nghiêng lấp lánh màu vàng, có thể gây nhầm lẫn là tiền thật nếu không kiểm tra cẩn thận.

Còn tiền giả mệnh giá 200.000 đồng: Vần seri BR, NS, OT có hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không chồng khớp, không tạo thành các khoảng trắng đều nhau; mực đổi màu được in cùng với hình ảnh, hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhoè; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ lớp nilon mỏng trên cả hai mặt tờ tiền.

Khi soi dưới đèn cực tím thấy nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm; cụm số dập nổi trong cửa sổ lớn; hình ẩn (đặc điểm nhiễu xạ quang học) trong cửa sổ nhỏ; mực kim loại lấp lánh và mực không màu phát quang.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác với các loại tiền giả loại mới xuất hiện trong lưu thông nói trên. Khi phát hiện tiền giả, phải thông tin ngay về công an xã, phường nơi gần nhất.

Theo Thanh Hiếu

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