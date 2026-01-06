Lật tẩy bí mật của nhóm thanh niên sử dụng tiền giả

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-01-2026 - 20:14 PM | Tài chính - ngân hàng

Nhóm người nghiện ma túy tại Đà Nẵng vừa bị bắt giữ sau khi dùng hàng chục tờ 100 USD giả, tiêu thụ tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Ngày 6-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khám phá thành công vụ án "tàng trữ, lưu hành tiền giả", đồng thời làm rõ hành vi liên quan đến ma túy của nhóm đối tượng.

Lật tẩy bí mật nhóm thanh niên sử dụng tiền giả tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các đối tượng thừa nhận đã đặt mua 100 tờ USD giả để tiêu thụ. Ảnh: Tiền giả là tang vật vụ án

Giữa tháng 12-2025, một chủ cửa hàng tiện lợi báo tin trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn về việc một đối tượng sử dụng tờ tiền mệnh giá 100 USD giả để thanh toán. Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Võ Quốc Hòa (SN 1991) và Lê Xuân Cương (SN 1991, cùng trú tại TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, do nghiện ma túy, Lê Xuân Cương đã mua 100 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, sau đó cùng Võ Quốc Hòa lên kế hoạch tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ vào rạng sáng để tránh bị phát hiện.

Từ ngày 14 đến 17-12, các đối tượng đã 4 lần lưu hành tiền giả trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thu lợi khoảng 8,5 triệu đồng. Số tiền đó, các đối tượng dùng để mua ma túy.

Lật tẩy bí mật nhóm thanh niên sử dụng tiền giả tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng bị công an phát hiện, bắt giữ

Ngày 23-12, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng, khám xét nơi ở, thu giữ 63 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả", đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong quá trình theo dõi, đấu tranh từ ngày 18 đến 23-12, cảnh sát phát hiện các đối tượng trong vụ lưu hành tiền giả có biểu hiện liên quan đến ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Quốc Hòa, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy.

Đấu tranh khai thác, Võ Quốc Hòa khai nhận đã cùng Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào ngày 22-12.

Làm việc với cơ quan Công an, Huy thừa nhận hành vi sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 3 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy đá.

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Theo Hải Định

Người lao động

