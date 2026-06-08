Bất ngờ với học vấn thế hệ F2 của các doanh nhân ngân hàng ACB, SHB, Sacombank,...

Sau nhiều năm được dẫn dắt bởi các doanh nhân sáng lập, không ít ngân hàng đã bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện của lớp lãnh đạo kế cận. Là những người được kỳ vọng tiếp nối sự nghiệp gia đình, thế hệ F2 tại nhiều nhà băng lớn đang từng bước tham gia vào hoạt động quản trị, thậm chí đảm nhận các vị trí chủ chốt trong bộ máy điều hành.

Một điểm chung đáng chú ý là phần lớn các F2 ngân hàng đều sở hữu hồ sơ học vấn ấn tượng, với nhiều năm học tập tại Anh, Mỹ, Pháp hay Singapore trước khi trở về Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh và quản lý.

﻿Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) là con trai cả của Đỗ Quang Hiển. Hiện ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông tại Singapore, ông theo học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Middlesex University. Đây là trường đại học công lập có cơ sở chính tại London, nằm trong nhóm 801-850 đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2026. Trường được biết đến với thế mạnh đào tạo kinh doanh, tài chính, luật và có tỷ lệ sinh viên quốc tế khá cao.

Middlesex University

Sau đó, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ tại University of East Anglia (UEA). Đây là trường thuộc nhóm đại học nghiên cứu hàng đầu nước Anh, đứng thứ 26 tại Anh theo Complete University Guide 2026 và xếp hạng 381 thế giới theo QS 2026.

University of East Anglia

Hiện, Đỗ Quang Vinh tiếp tục theo học chương trình nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB). UEB là một trong những Trường Đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) - Đại học trọng điểm quốc gia tại Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB

Ông Trần Hùng Huy sở hữu bộ ba bằng cấp gồm cử nhân, thạc sĩ tại Chapman University và tiến sĩ tại Golden Gate University.

Chapman University là trường đại học tư thục nằm tại bang California, được thành lập từ năm 1861. Trường nổi tiếng với quy mô lớp học nhỏ, tỷ lệ giảng viên/sinh viên thấp và có trường kinh doanh Argyros School of Business and Economics được kiểm định AACSB - chứng nhận chỉ khoảng 6% trường kinh doanh trên thế giới đạt được.

Chapman University

Trong khi đó, Golden Gate University tọa lạc ngay trung tâm khu tài chính San Francisco. Trường được biết đến với mô hình đào tạo gắn chặt thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị và luật. Nhiều học viên của trường là lãnh đạo doanh nghiệp hoặc chuyên gia đang làm việc tại các tập đoàn lớn ở khu vực Silicon Valley và San Francisco.

Golden Gate University

Trịnh Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT OCB

Bà Trịnh Thị Mai Anh, con gái Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB, tốt nghiệp cử nhân tại London School of Economics and Political Science (LSE).

LSE từ lâu được xem là một trong những "cái nôi" đào tạo giới tinh hoa tài chính toàn cầu. Trường hiện đứng thứ 56 thế giới theo QS World University Rankings 2026, nhưng riêng lĩnh vực Khoa học xã hội và Quản lý thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Điều làm nên danh tiếng đặc biệt của LSE là mạng lưới cựu sinh viên gồm hàng chục nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương và lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu. Trường cũng có số lượng người đoạt giải Nobel trong lĩnh vực kinh tế thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Học phí bậc đại học của LSE hiện dao động khoảng 30.000-35.000 bảng Anh mỗi năm (tương đương hơn 1 tỷ đồng), thuộc nhóm trường có chi phí đào tạo cao nhất nước Anh.

London School of Economics and Political Science

Vũ Thị Thu Quỳnh – Thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Văn phòng ABBank

Con gái ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch HĐQT ABBank) sở hữu bằng Thạc sĩ Marketing tại INSEEC.

INSEEC là một trong những hệ thống trường kinh doanh tư thục lớn của Pháp, hiện có cơ sở tại Paris, Lyon, Bordeaux và nhiều thành phố quốc tế khác. Trường nổi tiếng với các chương trình về quản trị, marketing, tài chính và thương mại quốc tế.

INSEEC

Nguyễn Xuân Thái – Trợ lý Hội đồng quản trị Sacombank

﻿Mới đây nhất, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) giữ vị trí trợ lý HĐQT, thuộc văn phòng quản trị ngân hàng. Ông là con ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), hiện giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank.

Ông Nguyễn Xuân Thái theo học ngành Kinh tế tại University of Massachusetts Boston.

Đây là trường thành viên của hệ thống University of Massachusetts - hệ thống đại học công lập danh tiếng từng đào tạo nhiều nhà khoa học, chính trị gia và doanh nhân tại Mỹ. Trường nằm ngay thành phố Boston, một trong những trung tâm giáo dục lớn nhất thế giới với sự hiện diện của Harvard, MIT, Boston University và nhiều trường đại học hàng đầu khác.

Lợi thế lớn của UMass Boston là mạng lưới kết nối doanh nghiệp mạnh nhờ vị trí tại trung tâm kinh tế - công nghệ của vùng Đông Bắc nước Mỹ.

University of Massachusetts Boston

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh – Trợ lý Tổng Giám đốc Sacombank

Cùng với ông Nguyễn Xuân Thái, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001), con gái Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, mới đây cũng được bầu vào vị trí trợ lý Tổng giám đốc tại văn phòng quản trị ngân hàng.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh từng theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart.

Đây là trường tư thục dành cho nữ sinh được thành lập từ năm 1907, thuộc hệ thống giáo dục Sacred Heart nổi tiếng toàn cầu. Học phí nội trú và bán trú tại trường thuộc nhóm cao tại bang Washington.

Điểm nổi bật của Forest Ridge không nằm ở quy mô mà ở triết lý đào tạo lãnh đạo nữ. Trường thường xuyên có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các đại học hàng đầu Mỹ như University of Washington, UCLA, Georgetown, New York University hay Boston College. Môi trường học tập chú trọng phát triển kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và hoạt động cộng đồng.

Forest Ridge School of the Sacred Heart

Dù xuất phát từ những gia đình có vị thế trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, điểm chung của nhiều lãnh đạo thế hệ F2 là đều được đầu tư mạnh cho giáo dục từ khá sớm. Anh, Mỹ, Pháp hay Singapore là những điểm đến du học phổ biến, trong khi các ngành học được lựa chọn chủ yếu xoay quanh kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh và marketing.

Bên cạnh bằng cấp, không ít người còn tích lũy kinh nghiệm học tập, làm việc tại nước ngoài trước khi trở về Việt Nam tham gia hoạt động quản trị, điều hành. Điều này cho thấy quá trình chuẩn bị cho thế hệ kế cận tại nhiều gia đình doanh nhân ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc kế thừa vị trí, mà còn gắn với chiến lược đào tạo bài bản nhằm trang bị kiến thức và kinh nghiệm trước khi đảm nhận những vai trò quan trọng.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều ngân hàng bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, nền tảng học vấn và trải nghiệm quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những lợi thế giúp lớp lãnh đạo F2 tiếp tục viết tiếp câu chuyện phát triển của các nhà băng trong tương lai.