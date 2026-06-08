Cựu nhân viên ngân hàng bị truy tố vì ‘tiếp tay’ cho lừa đảo

Cung cấp thông tin cho đối tượng lừa đảo

Ngày 8/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại thôn Giáp Hạ, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Công Tuấn (SN 1988, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”,

Trong khi, bị can Trần Khánh Huyền (SN 2001, cựu nhân viên Ngân hàng ACB Quán Toan, Hải Phòng) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bị can Nguyễn Đình Chế đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB qua tài khoản của các công ty mở tại Ngân hàng ACB.

Ảnh minh họa.

Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền đang là nhân viên Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Quán Toan, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan truy tố xác định, theo quy định bảo mật của ngân hàng, nhân viên ngân hàng không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác. Tuy nhiên, do tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho, nên Huyền cung cấp thông tin số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký của các công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB theo đề nghị của Chế.

Dựa vào thông tin do Huyền cung cấp, Chế có được thông tin số dư tài khoản, 13 hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của các công ty để làm giả 4 con dấu tròn và 4 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của 4 Công ty, qua đó, đóng dấu giả lên 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc giả.

Mục đích của việc làm giả này là để rút tiền từ tài khoản của 4 công ty, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Thanh Xuân (Hà Nội).

Ngoài ra, bị can Nguyễn Đình Chế còn làm giả 2 con dấu tròn và 2 hình dấu chức danh, tên Giám đốc của 2 Công ty khác mở tài khoản tại Ngân hàng ACB để đóng dấu giả lên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi.

Bị can Chế thuê bị can Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên 2 công ty trên để điền các thông tin vào 4 tài liệu giả, thực hiện chuyển 265 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản khác theo yêu cầu của Chế.

Chiếm đoạt tiền tỷ

Toàn vụ án, cơ quan truy tố xác định, bị can Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để sử dụng nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Ngân hàng ACB bằng thủ đoạn rút, chuyển tiền từ tài khoản của 6 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB. Sau khi chiếm đoạt tiền, Chế đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Đối với Lê Công Tuấn, Viện Kiểm sát xác định bị can này không phải nhân viên của 2 Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng ACB nhưng lại mạo danh là nhân viên, viết các thông tin trên 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi giả để thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của Chế.

Do đó, Lê Công Tuấn đã đồng phạm với Nguyễn Đình Chế trong việc làm giả 4 tài liệu.

Về bị can Trần Khánh Huyền, cơ quan tố tụng cáo buộc, từ đầu tháng 2/2024 - 5/2024, theo đề nghị của Nguyễn Đình Chế, Huyền truy cập vào phần mềm nội bộ Ngân hàng ACB, thu thập thông tin số dư tài khoản, hình mẫu dấu, hình dấu chức danh của 6 công ty, gửi thông tin các công ty này cho Chế.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định Huyền đã cố ý làm lộ bí mật công tác của Ngân hàng ACB, tạo điều kiện cho Chế sử dụng các thông tin này để thực hiện hành vi tội phạm.