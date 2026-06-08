Chuyện gì đây: Giá vàng, chứng khoán đồng loạt giảm sâu chiều 8/6

Phiên giao dịch ngày 8/6 chứng kiến diễn biến tiêu cực trên nhiều kênh đầu tư khi cả thị trường chứng khoán và vàng trong nước cùng giảm mạnh. Trong khi VN-Index mất gần 50 điểm, nhiều cổ phiếu giảm sàn, thì giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng lao dốc tới 6 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Trên thị trường chứng khoán, áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và gia tăng mạnh vào buổi chiều. Chốt phiên 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,63%) xuống 1.790,53 điểm. Rổ VN30 giảm mạnh hơn khi mất 49,47 điểm (-2,49%), còn 1.936,81 điểm. Trên sàn HoSE, chỉ có 66 mã tăng giá trong khi có tới 250 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp. Riêng HoSE ghi nhận hơn 714,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch gần 18.994 tỷ đồng.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng tại nhiều nhóm ngành. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, VJC, GVR, VPB, MSN, ACB, FPT, TCB, VPL đồng loạt giảm từ 2 - 6%, tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Trong khi đó, thị trường vàng trong nước cũng chứng kiến một phiên điều chỉnh mạnh hiếm thấy.

Ghi nhận lúc 14h30 ngày 8/6, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn giảm tới 6,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức đóng cửa ngày hôm trước. Giá niêm yết phổ biến quanh vùng 140 - 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng lao dốc mạnh. Tùy từng thương hiệu, mức giảm dao động từ 3,3 - 5 triệu đồng/lượng.

Với mức giảm trên, giá vàng hiện đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025. So với mức đỉnh khoảng 190 triệu đồng/lượng, giá vàng đã giảm gần 25%, tương đương 45 triệu đồng/lượng.

Việc hai kênh đầu tư lớn là vàng và chứng khoán cùng giảm sâu trong một phiên là diễn biến không thường xuyên xảy ra. Nếu thị trường chứng khoán chịu áp lực bán trên diện rộng, thì giá vàng trong nước lại chịu tác động từ đà giảm của giá vàng thế giới cùng hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng.

Diễn biến trong phiên 8/6 cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trên thị trường tài chính. Dòng tiền có dấu hiệu đứng ngoài quan sát nhiều hơn trước khi xuất hiện các tín hiệu mới từ kinh tế vĩ mô và thị trường quốc tế.