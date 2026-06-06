Lãi suất tiết kiệm 6/6: Bảng lãi suất mới nhất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank...

Nhóm dẫn đầu: Lãi suất từ 6,9-7%/năm

MBV hiện là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất trên thị trường. Theo biểu niêm yết, ngân hàng này áp dụng mức 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng đến 18 tháng.

Ngoài MBV, PGBank và VIB cũng niêm yết lãi suất 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ngay phía sau là nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9%/năm trở lên gồm LPBank, Bac A Bank, BVBank và OCB. Trong đó, LPBank áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, còn Bac A Bank, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm lãi suất cao: Từ 6,7-6,8%/năm

Đây là nhóm có số lượng ngân hàng khá lớn.

Techcombank đang áp dụng lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BaoViet Bank và Saigonbank cùng niêm yết mức 6,7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

MSB hiện trả lãi 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Nam A Bank áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cũng đang niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho các khoản tiền gửi trực tuyến từ 12 tháng trở lên.

Nhóm ngân hàng quốc doanh: Đồng loạt áp dụng 6,8%/năm

Theo biểu lãi suất niêm yết, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất tương đồng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được áp dụng ở mức 4,75%/năm. Các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất 6,6%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, khách hàng được hưởng lãi suất 6,8%/năm.

So với mức cao nhất trên thị trường hiện nay là 7%/năm, lãi suất của nhóm Big4 thấp hơn khoảng 0,2 điểm phần trăm.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,5-6,6%/năm

Sacombank hiện áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

SHB niêm yết lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. VCBNeo áp dụng mức 6,5%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Trong khi đó, NCB đang niêm yết 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm lãi suất dưới 6,5%/năm

Một số ngân hàng duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

MB áp dụng lãi suất 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. TPBank niêm yết 6,25%/năm ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. VPBank hiện áp dụng mức 6,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

ACB, Eximbank, SeABank, GPBank, KienlongBank và HDBank cũng nằm trong nhóm có lãi suất 12 tháng dưới 6%/năm.

SCB tiếp tục có lãi suất thấp nhất hệ thống

Ở chiều ngược lại, SCB vẫn là ngân hàng có mặt bằng lãi suất thấp nhất trên thị trường.

Ngân hàng này hiện niêm yết lãi suất 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý, đây là biểu lãi suất huy động được các ngân hàng niêm yết cho cả hệ thống. Chi nhánh ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất khác với biểu niêm yết tùy thuộc vào nhu cầu cân đối vốn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.