Từ tăng trưởng tài sản đến kiến trúc bảo vệ: Techcom Life định hình chuẩn mới cho thế hệ thịnh vượng

Techcom Life giới thiệu bộ ba giải pháp "Vững" được thiết kế để thu hẹp khoảng cách đó – đồng hành toàn diện từ sức khỏe, tài chính đến tương lai thế hệ kế thừa, cho những gia đình đang viết nên chương thịnh vượng tiếp theo của đất nước.

Khi tài sản tăng trưởng nhanh hơn lớp bảo vệ

Ít có quốc gia nào trong khu vực đang tạo ra tài sản ở tốc độ như Việt Nam. Theo báo cáo của McKinsey, tài sản tài chính cá nhân của người Việt đang tăng trưởng 11%/năm, dự kiến chạm mốc 600 tỷ USD vào năm 2027. Cũng theo báo cáo của Knight Frank 2025 đã xác nhận thêm: Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản 125% trong thập kỷ tới – mức cao nhất của bất kỳ quốc gia nào tính theo GDP đầu người.

Tầng lớp trung lưu đang mở rộng với tốc độ đáng chú ý. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ước tính tầng lớp này sẽ chiếm 26% dân số vào năm 2026, tăng gần gấp đôi so với mức 13% năm 2023. Số lượng cá nhân siêu giàu (tài sản trên 30 triệu USD) dự kiến tăng 30% lên 978 người vào năm 2028 – mức tăng nhanh thứ năm toàn châu Á-Thái Bình Dương.

Nhưng có một nghịch lý đáng chú ý: trong khi tài sản tăng trưởng với tốc độ nhanh, lớp bảo vệ đi kèm lại đang bị bỏ xa phía sau theo một cách rất đặc thù. Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam chỉ ở mức 1,3% GDP năm 2025 – trong khi các nước trong khu vực dao động 3,5–8,7%. Song song đó, chi phí y tế tự chi trả của người Việt vẫn chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế – gấp 2,5 lần mức bình quân toàn cầu 16% theo WHO. Và khi một thế hệ ngày càng đầu tư mạnh cho giáo dục con cái – chi tới 5,1 tỷ USD cho du học năm 2024 – những kế hoạch đó lại hiếm khi có lớp bảo vệ đủ vững nếu biến cố xảy ra với người trụ cột.

Đây là vấn đề của những người đang xây dựng nhiều, đầu tư nhiều – nhưng đang bảo vệ những thành quả đó theo một mô hình không còn xứng tầm nữa. Và đó chính là khoảng trống của tầng lớp thịnh vượng mà Techcom Life dựa vào công nghệ dữ liệu từ hệ sinh thái Techcombank để thấu hiểu và thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu bảo vệ đó.

Ba giải pháp – một kiến trúc bảo vệ toàn diện

McKinsey, trong cùng báo cáo về thị trường tài sản Việt Nam, chỉ ra rằng nhóm khách hàng thịnh vượng (affluent) không cần những sản phẩm phức tạp – họ cần "các giải pháp hướng đến mục tiêu cuộc đời" (goals-based solutions): bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài chính, giáo dục cho con, hưu trí...được cá nhân hóa. Nói cách khác, họ không mua sản phẩm – họ mua sự đảm bảo rằng những kế hoạch quan trọng nhất của mình sẽ không bị đứt gãy.

Đó là triết lý đứng sau cả ba giải pháp mà Techcom Life kiến tạo.

Vững Sức Khỏe: Với những gia đình coi sức khỏe là tài sản chiến lược cần quản trị chủ động, giải pháp này được xây dựng theo ba tầng "lá chắn": một là chăm sóc chủ động với đặc quyền thăm khám cao cấp tại Vinmec (trị giá đến 32 triệu đồng) kết hợp tài chính chủ động của thẻ Banca Credit Card; hai là tư vấn điều trị thông qua Private Doctor – kết nối 24/7 với chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước; cuối cùng là lớp bảo vệ tài chính vững vàng trước 127 bệnh lý nghiêm trọng cho cả gia đình qua gói Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng và nền tảng tài chính của Bảo hiểm Liên kết chung Techcom Life Max Vững Vàng. Mỗi tầng vận hành độc lập và bổ trợ nhau để đảm bảo không có khoảng trống nào bị bỏ qua – từ trước, trong đến sau biến cố.

Vững Tài Chính tối ưu "khoảng trống" mà bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cơ bản bỏ ngỏ: bảo vệ dòng thu nhập và tài sản tích lũy của gia đình trong dài hạn, trước những biến cố sức khỏe đáng lo ngại nhất với kiến trúc trụ cột bảo vệ tài chính gia đình vững chắc. Đầu tiên là là Giải pháp y tế chủ động DoctorNow – kết nối bác sĩ tức thì qua ứng dụng IVIE, kê đơn và giao thuốc tận nhà, giúp người trụ cột duy trì nhịp sống và công việc liên tục. Thứ hai vô cùng quan trọng là giải bảo vệ tài chính với giải pháp Bảo hiểm liên kết chung Techcom Life Max Chủ động (bảo vệ tài chính gia đình trước những biến cố lớn với tổng mức bảo vệ lên đến 310% Số tiền bảo hiểm) cùng Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng (bảo vệ trước 3 BLNT phổ biến hiện nay) tích hợp Sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ chi phí Nằm viện và Phẫu thuật (hỗ chợ chi phí Nằm viện theo ngày & hỗ trợ chi phí Phẫu thuật). Cuối cùng là đặc quyền trả góp lãi suất 0% tới 3 năm của Banca Credit Card giúp gia đình tối ưu dòng tiền cho công việc kinh doanh và chăm sóc sức khỏe.

Vững Hành trang trả lời được câu hỏi mà ít sản phẩm tích lũy thông thường nào dám đặt ra: điều gì xảy ra với kế hoạch học vấn của con nếu dòng tài chính gia đình đứt gãy trước những biến cố bất ngờ? Giải pháp này giải quyết khoảng trống đó bằng ba bệ phóng đồng thời: lộ trình giáo dục cá nhân hóa từ đội ngũ chuyên gia Focus Education, quỹ tích lũy dài hạn thông qua Techcom Life Max Vững Vàng, và lớp phòng vệ chiến lược – khi biến cố xảy ra, toàn bộ phí bảo hiểm được miễn trong 5 năm tiếp theo để nguồn tài chính dành cho kế hoạch học tập của con không bị ảnh hưởng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Giá trị của sự kết hợp tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt

Điều làm cho cách tiếp cận của Techcom Life khác biệt không nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ – mà nằm ở cách chúng được thiết kế kết hợp để vận hành cùng nhau như một kiến trúc bảo vệ vững chắc nâng đỡ và đồng hành trọn vẹn nhu cầu cuộc sống. Với nhu cầu sức khỏe, đó là trải nghiệm liền mạch từ chủ động chăm sóc, tư vấn – điều trị chuyên sâu tới chủ động phòng vệ tài chính trước các bệnh lý nghiêm trọng. Với nhu cầu bảo vệ tài chính gia đình, đó là ba trụ cột hợp lực vững vàng giúp bảo vệ tài sản tích lũy và dòng thu nhập nhằm đảm bảo chất lượng sống gia đình. Và với nhu cầu bảo vệ tương lai học vấn, hơn cả những lớp lá chắn bảo vệ là kiến trúc bệ phóng toàn diện từ việc đồng hành định hướng, hoạch định lộ trình tinh hoa và tích lũy dài hạn cho những kế hoạch học vấn vươn xa.

Trong một nghiên cứu về hành vi khách hàng tài chính tại Việt Nam, McKinsey chỉ ra rằng tầng lớp trung lưu Việt Nam có xu hướng chi tiêu vượt qua khả năng để duy trì vị thế – nhưng điều họ thực sự cần là sự đảm bảo cho vị thế đó có thể được tiếp nối trong dài hạn. Đây chính xác là khoảng trống mà bộ ba giải pháp của Techcom Life lấp đầy: không phải bảo vệ những gì đã có, mà là bảo vệ khả năng tiếp tục phát triển.

Thời điểm của một thế hệ

Có những giai đoạn trong lịch sử kinh tế của một quốc gia khi tốc độ kiến tạo tài sản vượt xa tốc độ kiến tạo hạ tầng bảo vệ đi kèm. Việt Nam đang ở trong một giai đoạn như vậy. Và với những gia đình đang đứng ở điểm giao thoa giữa thành công hiện tại và di sản tương lai, câu hỏi không còn là "có nên bảo vệ những gì mình đã xây dựng không" – mà là "hệ thống bảo vệ nào thực sự xứng tầm với những gì mình đang kiến tạo".

Techcom Life, với lợi thế là mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái tài chính Techcombank, chọn thời điểm này để đặt ra một chuẩn mực mới: bảo hiểm không đơn thuần để "chi trả rủi ro", mà là một phần của tư duy quản trị tài sản toàn diện – nơi mỗi kế hoạch quan trọng của gia đình đều có một lớp bảo vệ vững chắc, xứng tầm với những gì đã và đang được xây dựng. Và đó cũng chính là lời hứa của Techcom Life: trao quyền tự chủ tương lai – để mỗi người có thể sống trọn vẹn hôm nay, vững vàng trước ngày mai và để lại những di sản xứng tầm cho thế hệ tiếp theo.