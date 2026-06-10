Sự xuất hiện của những người thừa kế ngân hàng

Sau hơn 30 năm phát triển, nhiều ngân hàng tư nhân lớn đã trở thành những định chế tài chính sở hữu quy mô tài sản hàng trăm nghìn tỷ, thậm chí vượt mốc triệu tỷ đồng. Cùng với sự lớn mạnh đó, câu chuyện kế thừa thế hệ trong ngân hàng không còn là vấn đề của riêng gia đình mà trở thành bài toán chiến lược đối với chính các nhà băng.

Khoảng một thập kỷ trở lại đây, quá trình chuyển giao thế hệ tại nhiều nhà băng diễn ra ngày càng rõ nét. Những người đặt nền móng cho các ngân hàng từ giai đoạn đầu đổi mới dần lui về vai trò định hướng chiến lược, nhường sân khấu cho lớp lãnh đạo kế cận.

Trong làn sóng chuyển giao đó, thế hệ F2 của các gia đình doanh nhân ngân hàng ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các vị trí quản trị và điều hành cấp cao. Không ít người đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị khi còn khá trẻ.

Điểm chung của thế hệ lãnh đạo kế cận này là được chuẩn bị bài bản từ sớm. Nhiều người tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Singapore, có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính quốc tế hoặc trải qua nhiều vị trí trong hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình trước khi tham gia điều hành ngân hàng.

Bên cạnh việc kế thừa di sản của thế hệ sáng lập, họ cũng mang theo những tư duy mới về quản trị, công nghệ và chuyển đổi số.

Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB

Nhắc đến thế hệ F2 trong ngành ngân hàng, Trần Hùng Huy (sinh năm 1978), Chủ tịch HĐQT ACB, là gương mặt được công chúng biết đến nhiều nhất. Ông hiện là người chèo lái ACB - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống gắn bó với lĩnh vực ngân hàng, ông là con trai của ông Trần Mộng Hùng - người sáng lập ACB. Mẹ ông, bà Đặng Thị Thu Thủy, hiện vẫn là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng.

Ông Trần Hùng Huy được biết đến là một trong những lãnh đạo ngân hàng trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi phong cách trẻ trung và gần gũi, ông còn được xem là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ lãnh đạo ngân hàng mới, đề cao đổi mới, công nghệ và học tập liên tục.

Bên cạnh những dấu ấn trong hoạt động quản trị, ông cũng nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội từ các màn trình diễn văn nghệ tại sự kiện nội bộ của ACB.

Ông Trần Hùng Huy hiện nằm trong nhóm những cá nhân giàu có trên thị trường chứng khoán. Khối cổ phiếu ACB do ông nắm giữ hiện có giá trị khoảng 4.500 tỷ đồng.

Nếu nhiều lãnh đạo thế hệ kế cận được trao quyền trong giai đoạn thuận lợi, thì Trần Hùng Huy lại bước lên vị trí cao nhất của ACB đúng vào thời điểm đầy sóng gió. Năm 2012, khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT ở tuổi 34, ACB đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ ngày thành lập. Áp lực ổn định hoạt động, củng cố niềm tin khách hàng và đưa ngân hàng vượt qua giai đoạn khó khăn đã trở thành bài toán đầu tiên của vị chủ tịch trẻ tuổi. Hơn một thập kỷ sau, ACB không chỉ vượt qua giai đoạn biến động mà còn vươn lên trở thành một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT VietBank

Cùng với Trần Hùng Huy, ông Dương Nhất Nguyên (sinh năm 1983) là một trong số ít đại diện thế hệ F2 đang trực tiếp đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tại một ngân hàng. Ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT VietBank từ tháng 4/2021, đánh dấu bước chuyển giao đáng chú ý tại nhà băng gắn liền với gia đình doanh nhân Hoa Lâm.

Ông Dương Nhất Nguyên sở hữu nền tảng học vấn quốc tế với bằng cử nhân của Greenwich University (Anh) và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học DeVry (Mỹ). Trước khi tham gia lĩnh vực ngân hàng, ông từng theo học ngành Dược và làm việc tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoa Lâm.

Ông là con trai của ông Dương Ngọc Hòa – nguyên Chủ tịch HĐQT VietBank và bà Trần Thị Lâm, nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm. Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của ông không chỉ gắn với ngân hàng. Trước khi trở thành lãnh đạo VietBank, ông Nguyên từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm và đầu tư, trong đó có vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm và Giám đốc đầu tư Công ty CP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm.

Gia nhập Ban điều hành VietBank từ năm 2013 với cương vị Phó Tổng giám đốc, ông từng bước trải qua nhiều vị trí quản trị quan trọng như thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trước khi được tín nhiệm giao trọng trách cao nhất tại Hội đồng quản trị.

Hiện ông Dương Nhất Nguyên sở hữu 35 triệu cổ phiếu VBB, trị giá khoảng 455 tỷ đồng

Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Đại diện tiêu biểu khác của thế hệ F2 trong ngành ngân hàng là Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989), con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Middlesex (Anh), Đỗ Quang Vinh có thời gian làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính quốc tế trước khi trở về Việt Nam vào năm 2019. Ngoài ra, ông từng đảm nhiệm vai trò điều hành tại các đơn vị thuộc Tập đoàn T&T cũng như có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư.

Sau khi trở về nước, Đỗ Quang Vinh nhanh chóng tham gia sâu vào hoạt động của SHB. Năm 2021, ông trở thành Phó Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của ngân hàng, đồng thời phụ trách Khối Ngân hàng số. Một năm sau, ông được bầu vào Hội đồng quản trị và đến tháng 4/2023 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Dấu ấn đáng chú ý của Đỗ Quang Vinh không chỉ xung quanh sự bứt phá chuyển đổi số của SHB mà còn gắn với thương vụ bán vốn SHB Finance - công ty tài chính tiêu dùng do ngân hàng sở hữu. Trong thời gian Đỗ Quang Vinh làm Chủ tịch ở công ty này, đơn vị đã “chốt” thương vụ chuyển nhượng cho Krungsri (Thái Lan), một trong những thương vụ M&A giá trị cao của ngành tài chính ngân hàng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Đỗ Quang Vinh gắn liền với phong cách doanh nhân trẻ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về công việc, du lịch và cuộc sống gia đình.

Hiện ông Vinh hiện sở hữu 127 triệu cổ phiếu SHB, có giá trị hơn 1.700 tỷ đồng

Lê Thu Thủy – Phó Chủ tịch HĐQT SeABank

Không chỉ các “thiếu gia” ngân hàng, nhiều nữ lãnh đạo thuộc thế hệ F2 cũng đang giữ vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của các nhà băng. Trong số đó có bà Lê Thu Thủy (sinh năm 1983) con gái của doanh nhân Nguyễn Thị Nga (Madam Nga) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG và Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank.

Tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh và cử nhân Tài chính – Ngân hàng tại Đại học George Mason (Mỹ), bà từng có thời gian làm việc tại các tổ chức tài chính nước ngoài trước khi trở về Việt Nam tham gia điều hành SeABank. Năm 2009, khi mới 26 tuổi, bà đã đảm nhiệm vai trò Ủy viên thường trực HĐQT SeABank. Hai năm sau, bà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và trở thành một trong những nữ CEO trẻ nhất ngành ngân hàng thời điểm đó.

Sau nhiều năm gắn bó với công tác điều hành, Lê Thu Thủy ghi dấu ấn trong quá trình chuyển đổi và phát triển của SeABank, đặc biệt ở các lĩnh vực quản trị, chuyển đổi số và mở rộng quy mô hoạt động. Tháng 7/2022, bà rời vị trí Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ kéo dài 5 năm để tập trung vào công tác quản trị với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà từng được vinh danh ở các hạng mục như Nhà lãnh đạo ngân hàng trẻ triển vọng Việt Nam, Nữ lãnh đạo ngân hàng trẻ xuất sắc hay Doanh nhân nữ tiêu biểu ASEAN. Bà Lê Thu Thủy sở hữu 79 triệu cổ phiếu SSB, trị giá khoảng 1.100 tỷ đồng

Trịnh Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT OCB

Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992), con gái của ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch OCB, hiện là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng.

Sở hữu nền tảng học vấn quốc tế, Mai Anh tốt nghiệp London School of Economics and Political Science (LSE), một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về kinh tế và khoa học xã hội. Trước khi tham gia Hội đồng quản trị OCB, bà đã có kinh nghiệm làm việc tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước như HSBC London, Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS), VinaCapital và Temasek Singapore.

Tháng 6/2020, bà được bầu làm thành viên HĐQT OCB nhiệm kỳ 2020–2025, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của thế hệ lãnh đạo trẻ tại ngân hàng này. Trịnh Thị Mai Anh hiện nắm giữ hơn 78 triệu cổ phiếu OCB, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,94% vốn điều lệ ngân hàng. Khối tài sản này có giá trị ước tính gần 1.000 tỷ đồng.

Thế hệ kế nghiệp của ông Nguyễn Đức Thụy tại Sacombank

Bên cạnh những gương mặt F2 đã trực tiếp tham gia điều hành hoặc quản trị ngân hàng, thị trường gần đây cũng dành nhiều sự chú ý cho thế hệ kế cận của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy tại Sacombank.

Khác với nhiều lãnh đạo ngân hàng xuất thân từ các gia đình sáng lập nhà băng, ông Nguyễn Đức Thụy vốn được biết đến là một doanh nhân thành công trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư trước khi tham gia sâu vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Những năm gần đây, với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, bầu Thụy được đánh giá là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư mỗi khi xuất hiện hoặc đưa ra những định hướng mới.

Trong bối cảnh đó, việc hai người con của ông đồng loạt đảm nhiệm các vị trí tại Sacombank đang nhận được nhiều sự chú ý. Mới đây, Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng. Trước đó, chị gái của ông là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị.

Thế hệ kế nghiệp của ông Vũ Văn Tiền tại ABBank

Sự xuất hiện của hai “ái nữ” nhà doanh nhân Vũ Văn Tiền tại hệ sinh thái ABBank – Geleximco cũng được chú ý thời gian gần đây.

Ông Vũ Văn Tiền là một trong những doanh nhân đời đầu của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đồng thời là nhà sáng lập Tập đoàn Geleximco và sau này là ABBank. Sau hơn ba thập kỷ phát triển, hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với tên tuổi ông đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó tài chính, ngân hàng là một trong những mảng hoạt động trọng tâm.

Vũ Thị Thu Quỳnh (Thành viên Ban Điều Hành kiêm Giám đốc Văn phòng tại ABBank)

Con gái đầu của ông Vũ Văn Tiền là ﻿Vũ Thị Thu Quỳnh (sinh năm 1991). Bà được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Điều Hành kiêm Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi tại ngân hàng từ ngày 10/7/2024. Từ ngày 18/4/2025, bà Vũ Thị Thu Quỳnh được ABBank bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Điều Hành kiêm Giám đốc Văn phòng tại ABBank.

Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993) là con gái thứ của ông Tiền, sở hữu hai bằng thạc sĩ tại Anh và Canada, bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng làm việc tại EY Việt Nam và ABBank. Hiện bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF), đồng thời là trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank. Năm 2026, bà Vũ Khánh Linh tiếp tục được đề cử tham gia Hội đồng quản trị Chứng khoán An Bình (ABS).