Lãi suất tiết kiệm ngày 11/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục ổn định trong những ngày giữa tháng 6. Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 11/6 cho thấy nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất từ 6,8-7%/năm ở các kỳ hạn dài.

Theo biểu lãi suất niêm yết trực tuyến, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục áp dụng cùng một mức lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được hưởng lãi suất 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng ở mức 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng đạt 6,8%/năm.

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, một số nhà băng vẫn duy trì mức lãi suất cao nhất thị trường là 7%/năm. MBV đang áp dụng mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VIB cũng áp dụng mức tương tự cho cùng kỳ hạn.

Ngay phía sau là nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,9%/năm trở lên. Bac A Bank đang niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; BVBank áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; LPBank niêm yết 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. OCB cũng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn, Techcombank đang áp dụng lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MB niêm yết mức 6,35%/năm, trong khi VPBank áp dụng 6,3%/năm cho cùng kỳ hạn. Sacombank và Nam A Bank lần lượt niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, mặt bằng lãi suất nhìn chung dao động từ 4-4,75%/năm. Nhóm Big4 tiếp tục thuộc nhóm có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn ngắn khi đồng loạt niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

Trong khi đó, một số ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. SCB hiện niêm yết lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, thấp nhất trong nhóm ngân hàng được khảo sát.