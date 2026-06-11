NHNN tiếp tục hút ròng, lãi suất qua đêm giảm về 4,9%/năm

Cụ thể, lãi suất qua đêm VND trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,40 điểm phần trăm xuống 4,90%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 0,90 điểm phần trăm xuống 5,80%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,50 điểm phần trăm xuống 6,50%/năm. Riêng kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,05 điểm phần trăm lên 7,70%/năm. Như vậy, sau khi tăng lên 9,35%/năm trong phiên đầu tuần 8/6, lãi suất qua đêm đã giảm 4,45 điểm phần trăm, xuống còn 4,90%/năm trong phiên 10/6.

Lãi suất bình quân USD giảm nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng, hiện lần lượt ở mức 3,65% và 3,80%/năm. Các kỳ hạn còn lại đi ngang.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Chốt phiên, lợi suất kỳ hạn 3 năm ở mức 3,53%/năm; 5 năm 4,13%/năm; 7 năm 4,18%/năm; 10 năm 4,34%/năm và 15 năm 4,54%/năm.

Trên thị trường mở, NHNN chào thầu tổng cộng 3.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố ở các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm. Kết quả, có 2.937,62 tỷ đồng trúng thầu, trong khi lượng đáo hạn lên tới 7.628,89 tỷ đồng. Như vậy, NHNN hút ròng 4.691,27 tỷ đồng khỏi hệ thống. Đây là phiên hút ròng thứ hai liên tiếp từ đầu tuần nhà điều hành hút ròng. Hiện có 291.054,54 tỷ đồng đang lưu hành trên kênh cầm cố.