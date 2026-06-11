OCB kết nối cảm xúc với 25.000 khán giả tại OSUNFEST

Khi thương hiệu chọn kết nối bằng trải nghiệm âm nhạc

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu đang chuyển từ việc "nói với khách hàng" sang "tạo ra trải nghiệm để khách hàng trực tiếp cảm nhận", sự thành công của OSUNFEST vừa qua là một ví dụ đáng chú ý. Theo đó, OCB đã biến cột mốc 30 năm thành một hành trình kết nối đa chiều, nơi khách hàng, đối tác và cộng đồng yêu âm nhạc cùng tham gia vào một trải nghiệm được thiết kế đồng bộ từ không gian, âm nhạc đến cảm xúc.

Điểm đáng chú ý là thông điệp "Bình minh Thịnh Vượng" được lồng ghép xuyên suốt qua ba chương sân khấu "Meet The Sun – Feel The Sun – Be The Sun", kể lại hành trình khám phá, phát triển và lan tỏa những giá trị thịnh vượng. Qua cách kể chuyện này, OCB cũng đồng thời truyền tải triết lý đồng hành đã theo đuổi suốt 30 năm, dựa trên các giá trị cốt lõi gồm nỗ lực, sáng tạo, trách nhiệm, hợp tác cùng phát triển và khách hàng là trọng tâm.

Ở góc độ trải nghiệm, OSUNFEST phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét khi các thương hiệu đầu tư mạnh hơn vào "experiential marketing" – hình thức tiếp thị thông qua trải nghiệm thực tế. Với sân khấu tiêu chuẩn quốc tế cùng sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi bật như: SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Phùng Khánh Linh, Pháp Kiều và UPRIZE, chương trình nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, không gian immersive 360 độ được thiết kế để khán giả không chỉ đến xem, mà còn thực sự trở thành một phần của chương trình. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và nghệ thuật trình diễn đã giúp OSUNFEST vượt ra ngoài khuôn khổ một concert thông thường, từ màn opening quy mô lớn với vũ công đến các set diễn được dàn dựng theo concept riêng cho từng nghệ sĩ, tất cả cùng hướng tới một trải nghiệm liền mạch và giàu cảm xúc.

Từ trải nghiệm đến "tài sản" thương hiệu dài hạn

Sau đêm diễn, OSUNFEST liên tục tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho trên các nền tảng. Theo số liệu từ ban tổ chức, ghi nhận hàng triệu lượt xem video và các từ khoá liên quan liên tục lọt top xu hướng trên tất cả nền tảng mạng xã hội như "Đại nhạc hội mừng 30 tuổi OCB", "SOOBIN biểu diễn tại OSUNFEST", "Pháp Kiều OSUNFEST",... cùng với đó hàng loạt khoảnh khắc từ chương trình đặc biệt là các màn trình diễn của HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh… đã nhanh chóng phủ sóng trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi, nối dài dài thông qua tương tác, chia sẻ và mức độ quan tâm lớn của cộng đồng.

Sức hút của chương trình cũng được củng cố bởi sự đồng hành của nhiều thương hiệu, đối tác uy tín như Tân Đô Land, Hoàng Anh Gia Lai, Kim Oanh Group, Khang Điền, Bảo Long, Green SM, Opes, Yumangel và Iris. Trong bối cảnh trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong xây dựng thương hiệu, OSUNFEST cho thấy cách một thương hiệu Việt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có thể đổi mới trong việc gắn kết thực chất với khách hàng và cộng đồng thông qua những điểm chạm giàu cảm xúc.

"Không chỉ mang đến những giải pháp tài chính phù hợp với khách hàng, chúng tôi còn lan tỏa rõ nét tinh thần sáng tạo, đổi mới và sự gắn kết bền chặt giữa ngân hàng với khách hàng. Sự kết hợp giữa ưu đãi thiết thực, trải nghiệm giải trí quy mô lớn và chuỗi tương tác đa nền tảng trong khuôn khổ OCB30 là minh chứng rõ nét cho định hướng này." Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.