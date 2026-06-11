Ngân hàng làm "điểm tựa", hộ kinh doanh chuẩn hóa mô hình lên doanh nghiệp

Bài toán vận hành khi chuyển đổi lên doanh nghiệp

Theo Nghị quyết 68 NQ-CP về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa điều này, việc thúc đẩy chuyển đổi từ khoảng 5 triệu hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp được xem là động lực then chốt.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra khá chậm. Khảo sát do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4/2026 với 1.001 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy, chỉ 15,6% hộ có kế hoạch chuyển đổi trong vòng 2 năm tới, trong khi 84,4% vẫn chưa có dự định cụ thể.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng, rào cản lớn nhất của việc lên doanh nghiệp chính là "bài toán vận hành" sau chuyển đổi. Trong khi mô hình hộ kinh doanh thường được quản lý theo hướng đơn giản, ít thủ tục, thì cấu trúc doanh nghiệp lại đòi hỏi hệ thống quản trị bài bản với hàng loạt yêu cầu về kê khai thuế, hóa đơn điện tử, chuẩn hóa sổ sách và tuân thủ các quy định pháp lý.

Áp lực về chi phí, thủ tục cùng hạn chế trong năng lực quản trị khiến nhiều hộ kinh doanh vẫn chần chừ trước ngưỡng cửa chuyển đổi. Vì vậy, bên cạnh các chính sách khuyến khích, thị trường cần thêm những giải pháp hỗ trợ thực tế nhằm đơn giản hóa quy trình vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

Áp lực về chi phí, thủ tục cùng hạn chế trong năng lực quản trị khiến hộ kinh doanh chần chừ trước ngưỡng cửa chuyển đổi (ảnh minh họa)

Trong bối cảnh đó, các nền tảng tài chính số và công cụ quản trị từ ngân hàng đang dần trở thành "điểm tựa" quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp mới tối ưu vận hành và thích nghi nhanh hơn với mô hình doanh nghiệp.

Ngân hàng chủ động "chia sẻ" áp lực: MBV "tiếp sức" hộ kinh doanh

Nhìn nhận rõ những nút thắt trong làn sóng chuyển đổi mô hình, Ngân hàng Việt Nam Hiện đại (MBV) gần đây đã gây chú ý trên thị trường khi triển khai gói ưu đãi mang tên "Khởi sự thành công". Thay vì tiếp cận theo hướng cung cấp các sản phẩm riêng lẻ, MBV chọn cách thiết kế một hệ giải pháp toàn diện, tác động trực tiếp vào 03 "nỗi lo" của doanh nghiệp mới: Tài chính, công nghệ và thủ tục pháp lý.

MBV tiếp sức hành trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Ở khía cạnh tài chính số, MBV miễn phí trọn đời ứng dụng ngân hàng số MBV Biz, cho phép doanh nghiệp quản lý dòng tiền và giao dịch đa kênh 24/7 trên cùng một nền tảng mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng dành tặng món quà trị giá 20 triệu đồng cho doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch qua ứng dụng MBV Biz và đạt điều kiện chương trình.

Việc chuẩn hóa quy trình theo quy định của pháp luật luôn là "nỗi sợ" của các hộ kinh doanh khi lên doanh nghiệp. Hiểu được tâm lý này, MBV đã tặng khách hàng gói hỗ trợ công cụ quản lý gồm hóa đơn điện tử và chữ ký số trị giá 3 triệu đồng. Công cụ này giúp các doanh nghiệp mới thành lập chuẩn hóa được quy trình kê khai, minh bạch hóa sổ sách mà không mất thời gian tìm kiếm hay thử nghiệm nhà cung cấp bên ngoài. Song song đó, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của MBV cũng đồng hành hỗ trợ miễn phí các thủ tục, hồ sơ pháp lý ban đầu, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro sai sót trong giai đoạn chuyển đổi cấu trúc.

Gói giải pháp còn đi kèm chính sách tặng tài khoản số đẹp trị giá lên tới 300 triệu đồng cho doanh nghiệp. Ở góc độ vận hành, việc sở hữu một tài khoản dễ nhớ vừa hỗ trợ công tác quản lý dòng tiền nội bộ, vừa góp phần hoàn thiện hình ảnh chuyên nghiệp của đơn vị ngay từ những ngày đầu ra mắt thị trường.

Có thể thấy, qua chương trình "Khởi sự thành công", MBV mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp mới gỡ bỏ cùng lúc cả áp lực chi phí lẫn rào cản thủ tục. Sự đồng hành này giúp giải tỏa những lo ngại về mặt vận hành, tạo đà cho các chủ hộ kinh doanh tự tin chuyển đổi và phát triển ở quy mô lớn hơn.