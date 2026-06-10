Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 10/6 tiếp tục giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, với mức giảm phổ biến từ 5 - gần 6 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước. Đây là một trong những phiên giảm sâu nhất trong nhiều tuần trở lại đây, đưa giá vàng xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 133,2 - 138,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn, mất 5,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng được giao dịch ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đối với vàng miếng, doanh nghiệp này niêm yết ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng, giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng được giao dịch ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 133 - 138,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng được niêm yết ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 133,2 138,2 133,3 138,3 PNJ 133,8 138,8 133,8 138,8 DoJi 134,3 138,3 133,8 138,8 Bảo Tín Minh Châu 133,7 138,7 133,8 138,8 Bảo Tín Mạnh Hải 133 138,3 133,8 138,8

Trên thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận vào tối ngày 10/6 tiếp tục lao dốc xuống còn 4.151 USD/ounce, giảm 2,5% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch gần nhất.

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Đến 13h45 ngày 10/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu so với cuối phiên hôm qua. Mức giảm phổ biến từ 4 - 5,5 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng, đưa giá vàng về vùng thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,1 - 138,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Giá vàng miếng SJC cũng giảm tương ứng xuống 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn và vàng miếng cùng được giao dịch ở mức 134,4 - 139,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 135,4 - 139,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng tại DOJI cũng giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch vàng nhẫn ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn và vàng miếng ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Như vậy, so với vùng đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1, giá vàng trong nước hiện đã giảm trên 50 triệu đồng/lượng.

13h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,1 138,1 133,3 138,3 PNJ 134,4 139,4 134,4 139,4 DoJi 135,4 139,4 134,4 139,4 Bảo Tín Minh Châu 135 140 133,8 138,8 Bảo Tín Mạnh Hải 133,8 138,8 133,8 138,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.205 USD/ounce, giảm 1,3% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch gần nhất

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Lúc 9h20 sáng 10/6, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh so với cuối phiên trước, với mức giảm phổ biến lên tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục suy yếu, kéo mặt bằng giá vàng trong nước xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 134,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC cũng giảm tương ứng xuống còn 135 - 140 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,8 triệu đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp này hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng và vàng miếng ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh mạnh sáng nay, giá bán vàng miếng trên thị trường phổ biến chỉ còn 140 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 139,8 - 141,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết giá vàng cao nhất thị trường.

9h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134,8 139,8 135 140 PNJ 135 140 135 140 DoJi 135 140 135 140 Bảo Tín Minh Châu 136,5 141,5 136,3 141,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.181 USD/ounce, giảm 1,8% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch gần nhất

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Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/6, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với cuối ngày hôm qua. Sau cú giảm mạnh đầu tuần, các doanh nghiệp lớn gần như không thay đổi giá niêm yết, đưa thị trường bước vào trạng thái ổn định hơn.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất với mức 139 - 144 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phần lớn doanh nghiệp khác.

Đối với vàng miếng, mặt bằng giá ổn định hơn khi SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều đồng loạt niêm yết ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong sáng 10/6, giá bán vàng miếng trên thị trường phổ biến ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn dao động từ 143,6 - 144 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện phổ biến từ 5 - 5,2 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,6 143,6 138,8 143,8 PNJ 138,8 143,8 138,8 143,8 DOJI 138,8 143,8 138,8 143,8 Bảo Tín Minh Châu 139 144 138,8 143,8 Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,8 138,8 143,8

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.221 USD/ounce, giảm 0,9% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch hôm qua.

Đà giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính và kỳ vọng về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay gia tăng. Nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định tâm lý thận trọng đang bao trùm các thị trường. Theo ông, xu hướng né tránh rủi ro của nhà đầu tư là một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng.

Cùng ngày, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ như S&P 500 và Nasdaq đều giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Ông Haberkorn cho rằng giá vàng và bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực cho đến khi thị trường nhận được tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố tuần trước cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh, sự chú ý hiện chuyển sang các dữ liệu lạm phát. Trong đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Trong một báo cáo mới đây, Commerzbank nhận định nếu lạm phát tháng 5 của Mỹ tiếp tục cao hơn dự báo, giá vàng có thể còn giảm sâu hơn. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cho rằng vàng có khả năng phục hồi vào cuối năm nếu Fed không tiếp tục nâng lãi suất như kỳ vọng hiện tại của thị trường.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện đang dự báo khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 12.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm sau khi Iran và Israel tuyên bố chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Thông thường, giá dầu tăng mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng được xem là kênh phòng ngừa lạm phát hiệu quả, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không sinh lãi.

Trong một diễn biến khác, việc Ấn Độ tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng đang thúc đẩy hoạt động buôn lậu kim loại quý quay trở lại. Một số chuyên gia dự báo lượng vàng nhập lậu vào quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới có thể vượt 100 tấn trong năm nay, khi mức chênh lệch giá trên thị trường chợ đen ngày càng hấp dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu cạnh tranh với các ngân hàng và nhà tinh luyện vàng hợp pháp.