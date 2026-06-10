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Công an cảnh báo khẩn về chiêu lừa đang xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành: Nhiều người đã chuyển tiền nhưng vẫn chưa hay biết

| | Tài chính - ngân hàng

Công an xã Hạnh Phúc (tỉnh Cao Bằng) đã kịp thời ngăn chặn hai người dân tiếp tục chuyển tiền sau khi phát hiện họ có dấu hiệu bị lừa đảo thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ” với các gói du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Lợi dụng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân, thời gian gần đây nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu thức giới thiệu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn để dụ dỗ khách hàng ký kết các “hợp đồng kỳ nghỉ”, từ đó chiếm đoạt tài sản hoặc gây thiệt hại về kinh tế.

CBCS Công an xã Hạnh Phúc kịp tuyên truyền kịp thời cho người dân tránh bị lừa đảo bằng hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ".

Ngày 9/6, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hạnh Phúc (tỉnh Cao Bằng) phát hiện hai công dân N.T.N. và P.V.H., cùng trú tại xóm Tri Phương, xã Hạnh Phúc, có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức trên.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định hai công dân này đã chuyển cho các đối tượng số tiền khoảng 6 triệu đồng theo hướng dẫn. Ngay sau đó, cán bộ Công an xã Hạnh Phúc đã kịp thời tuyên truyền, giải thích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nhằm ngăn chặn việc các nạn nhân tiếp tục bị dụ dỗ chuyển thêm tiền.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường đánh vào tâm lý ham ưu đãi, mong muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với mức giá hấp dẫn hoặc cam kết nhiều quyền lợi đặc biệt để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân đồng ý tham gia, các đối tượng tìm cách yêu cầu chuyển tiền hoặc ký kết các hợp đồng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các chương trình du lịch, nghỉ dưỡng hoặc ký kết các hợp đồng liên quan. Người dân không nên tin vào những lời mời gọi về các kỳ nghỉ miễn phí, lợi nhuận hấp dẫn hay ưu đãi bất thường, đặc biệt trong trường hợp bị thúc ép ký hợp đồng hoặc chuyển tiền ngay lập tức.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
chuyển tiền

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