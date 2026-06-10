Tối ngày 10/6, giá vàng lao dốc mạnh

Ghi nhận vào tối ngày 10/6, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc xuống còn 4.151 USD/ounce, giảm 2,5% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,62% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao tại FXTM, cho rằng dù căng thẳng địa chính trị thường hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, vàng hiện vẫn chịu áp lực từ nguy cơ lạm phát gia tăng. Theo ông, việc xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát đã làm suy giảm triển vọng chấm dứt cuộc chiến, đồng thời làm gia tăng những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu.

Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz.

Đây được xem là một trong những đợt giao tranh lớn nhất kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên vào tháng 4.

Kể từ khi xung đột leo thang vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 20%. Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, kéo theo áp lực lạm phát gia tăng và làm dấy lên kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự báo khoảng 68% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 dự kiến công bố trong ngày và Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm. Các số liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới, đặc biệt sau báo cáo việc làm tích cực công bố tuần trước.

Ông Otunuga nhận định báo cáo CPI sắp công bố có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về các quyết định chính sách của Fed trong nửa cuối năm 2026. Về mặt kỹ thuật, việc giá vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (200-day SMA) được xem là tín hiệu tiêu cực, có thể kích hoạt thêm các hoạt động bán ra và làm gia tăng áp lực giảm giá đối với kim loại quý.