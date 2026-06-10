Bộ Công an tặng bằng khen cho SHB

Cũng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội công nhận SHB là đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2025, tiếp tục khẳng định những nỗ lực của ngân hàng trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, tuân thủ pháp luật và đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ nhân viên SHB đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, trong những năm qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng SHB đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP, Công an TP Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh tiền tệ và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ngân hàng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh tiền tệ với vị thế trong TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Đồng thời, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh "Trong thời gian qua, Ngân hàng SHB đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, đồng hành và góp sức cùng Bộ Công an, Công an thành phố. Ngân hàng cũng đồng hành cùng nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc vượt qua những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thiên tai, bão lũ hay chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đó chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của Ngân hàng SHB đối với đồng bào"

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao và những kết quả đã đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm tới của SHB sẽ có những thành tích mới, kết quả toàn diện và xuất sắc hơn nữa.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Hà Nội và lãnh đạo SHB tại buổi lễ

Thay mặt Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã luôn quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành cùng SHB trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Với sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội và Công an Thành phố Hà Nội, cùng sự tham gia của cán bộ nhân viên, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại SHB đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng luôn chủ động phối hợp với Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, SHB duy trì môi trường làm việc an toàn, ổn định và tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong toàn hệ thống.

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ tại buổi lễ

Đồng thời, SHB thực hiện tốt trách nhiệm đối với Nhà nước, người lao động và cộng đồng; luôn là ngân hàng đi đầu trong tham gia các phong trào thi đua. Ngân hàng tích cực đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, dành hơn 1.000 tỷ đồng cho nhiều hoạt động như: chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ giáo dục, y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng người dân, đất nước.

"Từ thực tiễn triển khai, SHB nhận thấy rằng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ có thể đạt được khi có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng. Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành và phát triển bền vững của doanh nghiệp và vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên của Doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ cương và tuân thủ pháp luật cần được phát huy mạnh mẽ", Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà nói.

Tổng giám đốc Ngô Thu Hà vinh dự nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, SHB hiện nằm trong TOP 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với mạng lưới gần 587 điểm giao dịch trong và ngoài nước, kết nối tới hơn 500 ngân hàng đại lý trên toàn cầu. Đến 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của SHB đạt hơn 892 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng gần 620 nghìn tỷ đồng, các tỷ lệ an toàn trong hoạt động luôn đảm bảo tuân thủ tốt hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực trọng điểm, động lực phát triển kinh tế đất nước.

Là một tổ chức tín dụng hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến an ninh kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia, SHB luôn xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với sự phát triển bền vững của ngân hàng, quyền lợi của khách hàng và sự ổn định của nền kinh tế. Ngân hàng luôn bám sát các chỉ đạo của Chính Phủ, Ngân hàng nhà nước và gắn sự phát triển với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, SHB cam kết tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động phối hợp với Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của khách hàng. SHB cũng sẽ tiếp tục xây dựng văn hóa tuân thủ, môi trường làm việc an toàn, kỷ cương và trách nhiệm, góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng và phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nhấn mạnh.

Với định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", SHB xác lập chiến lược phát triển nhất quán: con người và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng; chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực bứt phá; và ngân hàng xanh, phát triển bền vững là mục tiêu dài hạn, hướng tới những giá trị có tính trường tồn.

Trên hành trình đó, SHB sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một định chế tài chính trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng trong công cuộc xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng, an toàn và bền vững.