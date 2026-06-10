Ngân hàng kiến tạo dòng vốn cho siêu đô thị

Từ cung ứng vốn đến tổ chức dòng vốn

Tại buổi làm việc giữa NHNN Chi nhánh Khu vực 2 với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cuối tuần qua, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, đến cuối tháng 4/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đạt hơn 6,03 triệu tỷ đồng, tăng 3,84% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 31,1% tổng dư nợ toàn quốc.

Đáng chú ý, tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các ngành dịch vụ chủ lực. Dư nợ đối với công nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%; bán buôn bán lẻ tăng 4,4%; xây dựng tăng 3,3%; vận tải kho bãi tăng 3,1%.

Theo ông Lệnh, những diễn biến này cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng thực của nền kinh tế. Trong giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm nguồn vốn mà còn phải nâng cao hiệu quả phân bổ vốn, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo giá trị gia tăng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Hoàng Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho rằng, nhu cầu vốn đầu tư phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026-2030 có thể lên tới gần 10 triệu tỷ đồng. Quy mô này đòi hỏi sự tham gia đồng thời của tín dụng ngân hàng, thị trường vốn và các nguồn lực quốc tế. Vì vậy, BIDV đang định vị vai trò sâu hơn trong thu xếp vốn, hợp vốn và kết nối nguồn lực tài chính cho các dự án giao thông đô thị, logistics, cảng biển, năng lượng, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu.

Đồng quan điểm, ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank cho rằng TP. Hồ Chí Minh còn nhiều dư địa thu hút các dòng vốn quốc tế, vốn FDI và các nguồn lực tài chính xuyên biên giới phục vụ phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo và các chương trình phát triển dài hạn. Hiện Vietcombank đang phục vụ gần 23.000 doanh nghiệp FDI và xử lý khoảng 20% doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của cả nước. Với thế mạnh về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền, Vietcombank sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối các nguồn lực tài chính toàn cầu với các chương trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh hạ tầng và dòng vốn quốc tế, liên kết vùng cũng đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh. Theo bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, hiện ngân hàng này vẫn còn khoảng 100.000 tỷ đồng nguồn lực sẵn sàng tham gia các chương trình phát triển mới của địa phương.

Hệ thống ngân hàng thời gian qua đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố

Kiến tạo hạ tầng tài chính hiện đại

Bên cạnh việc mở rộng các nguồn vốn mới cho nền kinh tế, nhiều ý kiến từ các NHTM cho rằng dư địa tăng trưởng của TP. Hồ Chí Minh còn nằm ở việc phát triển các công cụ tài chính hiện đại và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB cho rằng cùng với tín dụng truyền thống, các ngân hàng cần phát triển mạnh các mô hình tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại và khai thác dữ liệu số để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế.

Nhìn rộng hơn, PGS.TS. Trần Hoàng Ngân cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Theo ông Ngân, hệ thống ngân hàng thời gian qua đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố, không chỉ cung ứng vốn mà còn tiên phong đổi mới dịch vụ tài chính, thanh toán và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Ngân, cùng với vai trò trung tâm của hệ thống ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, các định chế tài chính và các sản phẩm tài chính chuyên sâu nhằm hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ở góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đầu tư, đất đai và thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Trọng tâm thời gian tới là hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực có khả năng tạo năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Theo ông Được, khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, nhu cầu về vốn, dịch vụ tài chính, quản trị dòng tiền, tài trợ dự án và các giải pháp tài chính hiện đại sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Kết luận buổi làm việc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn khẳng định, ngành Ngân hàng phải tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, nhưng sự đồng hành đó không chỉ được đo bằng quy mô tín dụng mà còn bằng khả năng dẫn dắt dòng vốn, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và góp phần hình thành các nền tảng tài chính hiện đại cho nền kinh tế.

Thống đốc yêu cầu NHNN Chi nhánh Khu vực 2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm và các động lực tăng trưởng mới; đồng thời bảo đảm an toàn hệ thống, kiểm soát chất lượng tín dụng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Đặc biệt, Thống đốc yêu cầu NHNN Chi nhánh Khu vực 2 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số và các dịch vụ tài chính hiện đại. Các tổ chức tín dụng phải chủ động chuẩn bị năng lực về công nghệ, nhân sự, quản trị, sản phẩm và tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế để tham gia sâu hơn vào Trung tâm Tài chính quốc tế trong tương lai.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, ngành Ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt mà phải góp phần kiến tạo hạ tầng tài chính hiện đại, tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát triển thành siêu đô thị, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực.

Ngành Ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn trước mắt mà phải góp phần kiến tạo hạ tầng tài chính hiện đại, tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh phát triển thành siêu đô thị, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực.



