Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 11/6

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 11/6, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu những ngày gần đây. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh đáng kể bảng giá niêm yết, với mặt bằng giá vàng miếng phổ biến dưới 139 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 133,2 - 138,2 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 133,8 - 138,8 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu là 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 133 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,2 138,2 133,3 138,3 PNJ 133,8 138,8 133,8 138,8 DOJI 134,3 138,3 133,8 138,8 Bảo Tín Minh Châu 133,7 138,7 133,8 138,8 Bảo Tín Mạnh Hải 133 138,3 133,8 138,8

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên chiều giao dịch quanh 4.066 USD/ounce, giảm 0,1% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch gần nhất

Giá vàng thế giới giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi những lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Nhà đầu tư cũng thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong ngày thứ Tư, ông Trump cho biết Iran đã kéo dài quá trình đàm phán quá lâu và sẽ phải đối mặt với những hậu quả tương xứng. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo Washington có thể tiến hành các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Ở chiều ngược lại, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã chịu áp lực đáng kể do giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự báo khoảng 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Dữ liệu công bố ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI lõi) của Mỹ - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% trong tháng 5, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng trước đó.

Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi số liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Năm để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.

Ông Paul Wong, chiến lược gia thị trường tại Sprott Asset Management, nhận định rằng dù giá vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn tiếp tục hỗ trợ kim loại quý.

Theo ông, áp lực lạm phát, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và những lo ngại về sự mất giá của tiền tệ vẫn là những động lực quan trọng đối với thị trường vàng.