Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 11/6 bật tăng mạnh

Đến 15h15 ngày 11/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại so với đầu giờ chiều sau nhịp giảm sâu trong buổi sáng. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp tăng thêm từ 1 - 1,8 triệu đồng/lượng, quay trở lại vùng 137 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng SJC tăng từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

DOJI điều chỉnh vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132 - 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132 - 137 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lên mức 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng mạnh nhất khi giá mua vào tăng 1,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với thời điểm 14h, lên mức 132,7 - 137,8 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 0,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 0,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 132 - 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

15h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 132,7 137,8 132,8 137,8 PNJ 132,8 137,8 132,8 137,8 DOJI 132 137 132 137 Bảo Tín Minh Châu 132,5 137,5 132 137 Bảo Tín Mạnh Hải 132,8 137,8 132,8 137,8

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Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp trong chiều 11/6 khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá so với buổi sáng. Giá vàng miếng phổ biến ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 135,9 - 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 55 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1 năm nay.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 131 - 136 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 132 - 136,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu hiện có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường với mức 132 - 137 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 130,5 - 136 triệu đồng/lượng.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,9 135,9 131 136 PNJ 131 136 131 136 DOJI 132 136,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 132 137 131 136 Bảo Tín Mạnh Hải 130,5 136 131 136

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng giao dịch quanh 4.094 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch gần nhất.